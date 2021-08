她奪「1銀2銅」成加拿大獎牌王！　狠酸老師：謝謝你叫我別游泳

▲加拿大游泳女將奧萊西亞克在本屆奧運中,摘下1銀2銅共3面獎牌(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大游泳女將奧萊西亞克(Penny Oleksiak)在本屆奧運中,摘下1銀2銅共3面獎牌,成為今年加拿大的奪牌王。她賽後在推特發文表示,非常感謝高中時的一位老師,「他告訴我不要再游泳,因為游泳對我沒有任何幫助。」

21歲的奧萊西亞克在本屆奧運中,拿下團體100公尺自由式接力銀牌、團體100公尺混合式接力與個人200公尺自由式銅牌,總共3面獎牌讓她成為本屆加拿大的奪牌王。

她賽後也在推特發文表示,她在Google搜尋了「加拿大獲得獎牌最多的奧運選手」,結果自己的名字出現了,「我想感謝高中的一位老師,他告訴我不要再游泳了,專心唸書學習,因為游泳對我沒有任何幫助。」

I just googled “Canada’s most decorated Olympian” and my name came up. I want to thank that teacher in high school who told me to stop swimming to focus on school bc swimming wouldn’t get me anywhere. This is what dreams are made of.