聯合國報告：北韓經濟惡化　仍持續發展核計畫及導彈

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

據路透社今天在一份聯合國機密報告的摘錄中所見，北韓違反國際制裁，不顧國內經濟惡化，在2021年上半年仍持續發展其核子與彈道飛彈計畫。

這份由獨立制裁監控小組所提給聯合國安全理事會北韓制裁委員會的報告指出，平壤當局「持續從海外尋求這些計畫所需的材料和技術。」

制裁監控小組在報告中做出結論說：「儘管該國關注其日益惡化的經濟困境，但朝鮮民主主義人民共和國（Democratic People’s Republic of Korea ）仍繼續發展其核子及彈道飛彈計畫。」

朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。北韓駐紐約聯合國總部的代表處並未立即回應媒體的詢問，對聯合國的這份報告做出評論。

北韓這個孤立的亞洲國家，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，實施了嚴格的封鎖，導致其貿易和（獲得）援助的管道銳減，使得他們原本已經因為國際制裁而受到沉重打擊的經濟，遭受更大的損害。

今年6月，北韓領導人金正恩表示，該國糧食供給狀況「緊繃」，未來主要取決於今年的收成。

制裁監控小組寫道：「朝鮮民主主義人民共和國發表的聲明顯示，儘管因為COVID-19施行的封鎖，意味著制裁對人道主義情勢的相對影響可能已有所減弱，但該國的人道主義危機正在加深。」

他們說：「由於封鎖讓貿易幾乎停擺，且去年的收成受到洪患的嚴重影響，對廣大的朝鮮民主主義人民共和國民眾來說，當下的前景堪憂。」

北韓因其核子及彈道飛彈計畫，2006年以來一直受到聯合國的制裁。聯合國安理會穩定且持續加強制裁，企圖切斷北韓在這些計畫上的資金來源。

聯合國實施的制裁當中，包括禁止北韓出口煤炭和其他商品，也禁止他們進口石油。

制裁監控小組報告指出：「朝鮮民主主義人民共和國仍繼續藉海路出口煤炭和其他受制裁的商品，但數量都已大幅降低。向（制裁）小組通報的訊息也顯示，他們今年上半年石油產品的進口數量也大幅下降。」

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