地表最強小國！　東奧只派5人出賽「霸氣贏回3面獎牌」

▲聖馬利諾射擊運動員佩瑞莉（左）、貝爾蒂（右）在混合團體不定向飛靶賽中獲得銀牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

歐洲國家聖馬利諾（San Marino）是全球第5小國，面積僅61平方公里，人口約3萬3860人，儘管只派出5名運動員參加東奧，卻已經贏回3面獎牌。該國1960年首次參加奧運，61年來第一次獲得獎牌，也是奧運史上面積最小的奪牌國家。

射擊運動員佩瑞莉（Alessandra Perilli）7月29日在女子不定向飛靶決賽中獲得銅牌，7月30日與搭檔貝爾蒂（Gian Marco Berti）在混合團體不定向飛靶賽程獲得銀牌。

綜合外媒報導，佩瑞莉表示，整個國家、出賽團隊、體育協會及奧委會都全力支持運動員，「我非常驕傲，因為我們非常努力才取得今日的成就。這不是我第一次參加奧運，卻是我與我的國家首次贏得獎牌。我們是一個小國，但我們非常自豪」。

▲聖馬利諾摔角運動員亞明（Myles Amine）在男子自由式86公斤級賽贏得銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

摔角運動員亞明（Myles Amine）8月5日參加男子自由式86公斤級賽，並在最後一分鐘擊倒對手，奪得銅牌。其家族為聖馬利諾裔美國公民，儘管他和哥哥從小在密西根州長大，最後仍決定放棄成為美國奧運選手的機會，轉而申請代表聖馬利諾出賽。

亞明坦言，做出這個決定有些困難，但兄弟倆都認為，若能夠代表聖馬利諾，與世上最優秀的運動員比賽，肯定更有意義。

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