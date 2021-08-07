比利時爆B.1.621變種群聚感染！　養老院7病患「完整接種」仍病逝

▲比利時醫生到長者家中協助施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

比利時一間養老院爆發群聚感染，7位住民在完整施打完新冠疫苗後仍確診，且感染的是B.1.621系新冠變種病毒。據了解，此變種病毒仍非常少見，佔比利時確診病例中不到1％，在美國則為2％。

根據《路透社》報導，比利時札范登市（Zaventem）一家養老院爆發變種病毒感染事件，檢測確診的20人中有7人死亡，且他們全部都已經完成疫苗接種。

據了解，他們感染的是B.1.621系（B.1.621 lineage）病毒，歐洲疾病防治中心（ECDC）目前將此病毒列為Kappa變種病毒的譜系之一，並非獨立的變種病毒；Kappa病毒跟Delta病毒一樣源自印度。

比利時病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）表示，現在還不清楚B.1.621系是否比其他病毒更具傳染力，但住民在完整接種疫苗的情況下染疫身亡，這讓人感到非常擔憂。據了解，此病毒非常少見，佔比利時確診病例中不到1％，在美國則為2％。

范蘭斯特指出，比利時的確診者中，感染Delta病毒的佔了95％，其次則為源自英國的Alpha病毒。養老院負責人則表示，不知道病毒何時以及如何在院內傳播開來。

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