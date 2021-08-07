奧運「南非美人魚」成落跑王妃！丈夫連爆私生子　她憔悴現況曝光

▲摩納哥夏琳親王妃（Princess Charlene）5月以來都住在南非，被外界認為婚姻破裂。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／YouTube帳號Koi neuf France）



記者吳美依／編譯

摩納哥夏琳親王妃（Princess Charlene）曾是奧運南非隊游泳選手，擁有「南非美人魚」美稱，2011年嫁給年長20歲的阿爾貝二世（Prince Albert），卻被爆出曾經三度逃婚。她婚後面臨丈夫一連串私生子醜聞，今年初突然剪了龐克風極短髮，且5月以來一直住在南非，最近又流出一段面容憔悴的影片，也讓「童話婚姻」即將破裂的謠言甚囂塵上。

▲阿爾貝二世與夏琳親王妃2011年結婚。（圖／達志影像／美聯社）



《每日郵報》報導，夏琳親王妃18歲贏得南非錦標賽，之後出賽2000年倫敦奧運的女子4×100公尺混合接力，2006年與阿爾貝二世公開戀情，2010年訂婚。但傳言指出，她在婚前就已經非常想家，也極度不快樂，甚至前往南非大使館尋求庇護，儘管事後宣稱這些都是「捏造」的謠言，但在婚禮上卻一直哭泣。

▲夏琳親王妃1月以龐克頭造型亮相，遭媒體批評。（下圖／路透社）

阿爾貝二世先前就曾爆出2名私生子，去年12月又傳出最新一名私生女身分曝光。夏琳親王妃1月以一頭極短髮受訪時說，自己想要剪短髮很久了，丈夫起初很驚訝，但後來也喜歡上這個新造型。但是，外界都認為，她的外型激烈改變，可能與私生子風波有關。

夏琳親王妃5月前往南非度假，至今仍未回國。據悉，她目前與哥哥一家人同住，過著馴馬、練習馬術與偶爾比賽的低調生活，已經錯過F1賽車等多項摩納哥重要大事，未和老公慶祝結婚紀念日，也很久沒有見到6歲雙胞胎孩子。

▲夏琳親王妃（Princess Charlene）可能10月底才會回到摩納哥，離婚傳言不逕而走。（圖／翻攝Instagram帳號hshprincesscharlene）



夏琳親王妃向外界宣稱，過去因多年游泳訓練，出現耳部感染問題，如今又爆發鼻竇炎，即將接受一項至少5小時的重大手術，因此無法搭飛機回到皇宮。但是，在當地野生動物保護區本周釋出的一段影片中，她外貌憔悴、眼神空洞，也不願提及摩納哥或丈夫，僅透露自己非常想念孩子，「非洲將永遠是我的一部分……只要有機會，我當然會回家提供幫助」。

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