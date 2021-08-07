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「7萬隻黃色小鴨」集體漂流萌爆！第1名主人爽賺一台車

實習記者高琳景／綜合報導

一年一度的鴨鴨漂流大賽！為了幫伊利諾伊州特奧會（Special Olympics Illinois）籌款經費，今年的「鴨鴨競賽（Ducky Derby）」於周四（5）在美國芝加哥盛大舉行，有多達7萬隻的小鴨被倒入河中，畫面曝光後，萌翻一票網友。

綜合外媒報導，周四在芝加哥河畔（Chicago River）有7萬隻戴著墨鏡的黃色小鴨，從卡車中倒入河面。在活動開始之前，民眾可以用5美元（約新台幣139元）的價格，來認養一隻黃色小鴨來參賽。

在7萬隻小鴨都入水後，工作人員會用水柱和圍繩來引導它們前進。第一隻抵達終點的鴨鴨認養者，可獲得一台2021年的雪佛蘭開拓者（ Chevy Trailblazer）新車；第二、三名的鴨鴨認養者，則可獲得墨西哥旅遊行程，外加2000美元（約新台幣5.5萬）的獎金。

據了解，在活動結束之後，主辦單位也會將鴨鴨們從水中撈出，讓它們能準備明年再次出發。而本次活動共募得31萬美元（約新台幣861萬）的善款。

 

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