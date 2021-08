「7萬隻黃色小鴨」集體漂流萌爆！第1名主人爽賺一台車

實習記者高琳景/綜合報導

一年一度的鴨鴨漂流大賽!為了幫伊利諾伊州特奧會(Special Olympics Illinois)籌款經費,今年的「鴨鴨競賽(Ducky Derby)」於周四(5)在美國芝加哥盛大舉行,有多達7萬隻的小鴨被倒入河中,畫面曝光後,萌翻一票網友。

綜合外媒報導,周四在芝加哥河畔(Chicago River)有7萬隻戴著墨鏡的黃色小鴨,從卡車中倒入河面。在活動開始之前,民眾可以用5美元(約新台幣139元)的價格,來認養一隻黃色小鴨來參賽。

在7萬隻小鴨都入水後,工作人員會用水柱和圍繩來引導它們前進。第一隻抵達終點的鴨鴨認養者,可獲得一台2021年的雪佛蘭開拓者( Chevy Trailblazer)新車;第二、三名的鴨鴨認養者,則可獲得墨西哥旅遊行程,外加2000美元(約新台幣5.5萬)的獎金。

據了解,在活動結束之後,主辦單位也會將鴨鴨們從水中撈出,讓它們能準備明年再次出發。而本次活動共募得31萬美元(約新台幣861萬)的善款。

Chicago hosts the "Ducky Derby," with benefits going to the Special Olympics. pic.twitter.com/EyKLAGkK6J