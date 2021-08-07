南韓護理師打AZ後四肢麻痺！患急性腦脊髓炎　政府認定為「職災」

▲醫護人員為南韓首波疫苗接種對象。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓一名護理師3月接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗後，出現雙眼複視、四肢麻痺等症狀，被確診為急性腦脊髓炎。對此，國家勞工補償福利服務中心6日表示，已認定該起案例為職業災害，屆時護理師將有資格獲得政府福利與賠償。而這也是南韓首次認定新冠疫苗接種後副作用為職災。

根據《路透社》報導，南韓一名護理師3月12日接種新冠疫苗後開始頭痛，隨後出現雙眼複視、四肢麻痺症狀，送醫後被診斷為急性腦脊髓炎。國家勞工補償福利服務中心表示，該名女性護理師接種的是AZ疫苗，另外，在接種疫苗前並沒有其他潛在疾病，因此合理懷疑「副作用與接種疫苗有因果關係」。

阿斯特捷利康藥廠雖然沒有直接回應此事，但他們表示，患者的安全對該公司與全球的監管機構至關重要。南韓疾病控制與預防機構官員表示，根據現有證據，雖然無法百分之百證實疫苗與護理師發病的關聯，但一旦有更多證據，將會重新開放評估。

醫護人員是南韓首批疫苗接種對象，但採鼓勵方式，並未強迫所有第一線的醫療人員都要接種疫苗。由於該名護理師是為了工作所需才會接種疫苗，因此當局正式認定為職災，她將有資格獲得政府的賠償與福利。據悉，該名護理師將可獲得因生病缺勤的薪資補償、醫療費用以及殘疾補貼等。

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