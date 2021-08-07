瑞典研究：感染新冠後「中風、心肌梗塞」風險提高3倍↑

▲瑞典研究發現，染疫後首次中風、心肌梗塞的風險提高。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

瑞典于默奧大學（Umeå University）一篇研究指出，感染新冠肺炎後的第1、2周，首次中風或發生急性心肌梗塞的風險將增加至少3倍。此論文發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

根據瑞典2020年2月1日至9月14日的8萬6742名患者，以及34萬8481名未染疫者病例資料，染疫者確診後第1周首次發作心臟病的風險增加3至8倍，首次中風的風險則提高3至6倍，且在確診4周內依然保持較高風險，但此後便穩定降低。

《路透社》報導，臨床微生物學系首席研究員康納莉（Anne-Marie Fors Connolly）表示，心血管疾病患者在首次中風或心肌梗塞後，就很容易復發，因此在本次研究中已遭排除；但是，他們染疫後，復發風險恐怕又會提高。

研究第一作者、流行病學家羅德里格斯（Osvaldo Fonseca Rodriguez）說，團隊根據2種不同的數據統計方法，甚至調整年齡、性別、社會經濟因素等已知風險因素，仍得出相似結果。

另一名第一作者、心臟病學醫師卡索拉里斯（Ioannis Katsoularis）認為，此研究表明，急性心血管併發症成為新冠肺炎的重要臨床表現，也突顯接種疫苗的重要性，尤其在心血管疾病風險較高的老年人身上更是如此。

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