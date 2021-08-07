地形鎖住效應！鄭明典揭開「防災熱點」　時雨量破百紫爆

記者葉國吏／綜合報導

熱帶低壓(原盧碧颱風)朝台灣而來，高雄、屏東受到西南季風、熱帶低壓影響降下大雷雨，氣象局長貼出雷達回波圖，解釋這是因為「地形鎖住」作用，導致該地區的水氣更集中，提醒這區可能是防災熱點，要多加注意。

▲熱帶低壓（原盧碧颱風）在中南部山區帶來超大豪雨。（圖／翻攝中央氣象局）

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受到原盧碧＋西南季風影響，氣象局針對全台17縣市發佈超大豪雨特報，其中超大豪雨地區有南投埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；高雄市全區。

▲鄭明典透露，高雄、屏東山區因為地形鎖住作用，導致水氣特別集中。（圖／翻攝臉書）



氣象局預估，中南部山區雨量超過200毫米，在定量降水預報上呈現「紫爆」狀態，高雄市茂林區時雨量甚至超過100毫米。

氣象局長鄭明典7日一早在臉書發文表示，山區會有這情況主要是因為「地形鎖住」作用影響。鄭明典透露，該地區因為地形舉升作用，「強對流在特定區域增強，增強之後引發更更多水氣集中，使強對流生命增長，稱為對流的『地形鎖住』現象！」、「這一區很可能會是防災熱點，請注意！」

▼全台17縣市發佈超大豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）