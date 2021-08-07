吳德榮：原盧碧出現「9字型特徵」　今晚中心橫跨台灣

記者葉國吏／綜合報導

熱帶低壓(原盧碧颱風)中心今天將會跨過颱風，氣象專家吳德榮透露，原盧碧整體出現「9字型」特徵，今天從北到南分別受到熱帶低壓、西南季風影響都會有大量降雨發生，要慎防致災性降雨。

▲熱帶低壓（原盧碧颱風）今天將會從竹苗一帶登陸。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7日)晨5時雷達回波合成圖顯示，「熱帶低壓」中心結構鬆散，東側回波強度較強，西側回波較弱，南側有西南季風激發的回波，不斷移入中南部，整體呈現9字型(回波或雲型)特徵(若與東北季風共伴則常呈6字型)。

▲原盧碧替全台帶來超大豪雨。

今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，其中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍(紅框)包括登陸與不登陸的機率皆存在，不過，以「熱帶低壓」的強度，中心登陸與否並非重點，因已無颱風中心破壞性強風；該注意的仍是環流帶來降雨及強陣風；今晚其中心將跨過台灣，明(8)日起將逐漸遠離。至於另2個颱風「銀河」、「妮妲」皆受「西南季風」導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(7)日北有「熱帶低壓」帶來豪雨及強風的威脅，南有「西南季風」在迎風面造成的有大量降雨，皆應加強防範。明(8)日中南部受「西南季風」影響，仍有大量降雨的條件，應注意；北台上半天仍有雨，下半天將逐漸緩和。由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。

▲今(7日)晨5時雷達回波合成圖(左圖)顯示，「熱帶低壓」(原「盧碧」)中心結構鬆散，東側回波強度較強，西側回波較弱，南側有西南季風激發的回波，不斷移入中南部，整體呈現9字型(回波)特徵。今日2時「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，其中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍(紅框)包括登陸與不登陸的機率皆存在，明(8)日將逐漸遠離。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲模式模擬顯示，下週一(9日)至週四(12日)「太平洋高壓」逐漸增強、西伸，「西南季風」逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。