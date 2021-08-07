就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟5日可以擊敗樂天桃猿，八局下無人出局一、三壘有人，成功讓一、三壘手百分之百趨前防守，把樂天桃猿的犧牲短打變成二壘跑者在三壘封殺，該局沒有失分。總教練林威助解釋當下的守備戰術，他說：「都是一個賭注。」

八局下4比4平手，無人出局桃猿朱育賢打出中外野二壘安打，由陳晨威代跑，林泓育被保送攻占一、二壘，梁家榮利用第一球採取犧牲短打，打到投手與三壘之間，三壘手潘志芳在球投出去就趨前防守，接到球馬上傳給在三壘補位的江坤宇，將陳晨威封殺出局。

▲中信兄弟100%趨前守備戰術 。（圖／翻攝自中信兄弟官方影片）

之後2個外野飛球出局，兄弟守住沒有失分，延長賽十局下利用詹智賢的3分砲贏球，如果八局下讓梁家榮成功犧牲短打，桃猿有可能在該局攻進超前分。

對於八局下這一次關鍵守備，兄弟總教練林威助表示，八局下沒人出局一、二壘有人，如果這一分再讓他們得到的話，可能就沒有機會可以去反攻，這一分一定要守起來的狀況下，就會下100%趨前的守備戰術，來抓二壘跑三壘的的跑者。

林威助表示，100%的戰術就是一、三壘的守備員在投手要投之前，往打者的地方去趨前，打者如果有短打的狀況下，有辦法迅速接到球，不用去觸殺只要完成封殺，接到球就是出局，所以抓到的機率蠻高的。

但這樣的守備也有危險，林威助表示，「對方打者有可能會收打，但收打也不一定能打得好，都是一個賭注，場地也有一點濕滑，打者還是選擇用短打，我們也是順利的守下來。」

內野教練黃泰龍解釋，「通常這種狀況是在比賽後半段時，才有可能去跟對手賭這一把，剛好總教練當機立斷馬上下了這個戰術，好在選手也做的非常好。」

黃泰龍說：「這個戰術最重要是游擊手的啟動跟投手的啟動，再來是三壘手潘志芳處理真的也不簡單 ，場地非常濕滑，這種情況下第一時間要馬上轉身，在沒有確定傳球方向下就要把球傳出去，場地是濕滑的情況下，其實非常的困難。」

三壘手潘志芳認為，如果果打者如果有收棒攻擊的話，這個戰術應該就沒有辦法成立，「壘包在我後面，在投手還沒有丟之前，我有先看一下壘包的位置，還有春訓時的練習，對壘包的角度、位置都要記住，還沒發生之前，都要先想好壘包的位置在哪裡，往前的概距離要自己抓出來，前幾局自己有一個失誤，算是對自己一個彌補，對自己有自信一點。」

當時投手蔡齊哲表示，時機點是等游擊手移動時再投球，因為游擊手到三壘有一段距離，跑過去也需要時間，太快投出去，游擊手可能還沒到三壘，就不能傳三壘，再者一定要投進好球帶，讓打者點，也不要點的太好，要投有品質的好球。」