　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

 記者歐建智／綜合報導

中信兄弟5日可以擊敗樂天桃猿，八局下無人出局一、三壘有人，成功讓一、三壘手百分之百趨前防守，把樂天桃猿的犧牲短打變成二壘跑者在三壘封殺，該局沒有失分。總教練林威助解釋當下的守備戰術，他說：「都是一個賭注。」

八局下4比4平手，無人出局桃猿朱育賢打出中外野二壘安打，由陳晨威代跑，林泓育被保送攻占一、二壘，梁家榮利用第一球採取犧牲短打，打到投手與三壘之間，三壘手潘志芳在球投出去就趨前防守，接到球馬上傳給在三壘補位的江坤宇，將陳晨威封殺出局。

▲中信兄弟100%趨前守備戰術 。（圖／翻攝自中信兄弟官方影片）

▲中信兄弟100%趨前守備戰術 。（圖／翻攝自中信兄弟官方影片）

之後2個外野飛球出局，兄弟守住沒有失分，延長賽十局下利用詹智賢的3分砲贏球，如果八局下讓梁家榮成功犧牲短打，桃猿有可能在該局攻進超前分。

對於八局下這一次關鍵守備，兄弟總教練林威助表示，八局下沒人出局一、二壘有人，如果這一分再讓他們得到的話，可能就沒有機會可以去反攻，這一分一定要守起來的狀況下，就會下100%趨前的守備戰術，來抓二壘跑三壘的的跑者。

林威助表示，100%的戰術就是一、三壘的守備員在投手要投之前，往打者的地方去趨前，打者如果有短打的狀況下，有辦法迅速接到球，不用去觸殺只要完成封殺，接到球就是出局，所以抓到的機率蠻高的。

但這樣的守備也有危險，林威助表示，「對方打者有可能會收打，但收打也不一定能打得好，都是一個賭注，場地也有一點濕滑，打者還是選擇用短打，我們也是順利的守下來。」

內野教練黃泰龍解釋，「通常這種狀況是在比賽後半段時，才有可能去跟對手賭這一把，剛好總教練當機立斷馬上下了這個戰術，好在選手也做的非常好。」

黃泰龍說：「這個戰術最重要是游擊手的啟動跟投手的啟動，再來是三壘手潘志芳處理真的也不簡單 ，場地非常濕滑，這種情況下第一時間要馬上轉身，在沒有確定傳球方向下就要把球傳出去，場地是濕滑的情況下，其實非常的困難。」

三壘手潘志芳認為，如果果打者如果有收棒攻擊的話，這個戰術應該就沒有辦法成立，「壘包在我後面，在投手還沒有丟之前，我有先看一下壘包的位置，還有春訓時的練習，對壘包的角度、位置都要記住，還沒發生之前，都要先想好壘包的位置在哪裡，往前的概距離要自己抓出來，前幾局自己有一個失誤，算是對自己一個彌補，對自己有自信一點。」

當時投手蔡齊哲表示，時機點是等游擊手移動時再投球，因為游擊手到三壘有一段距離，跑過去也需要時間，太快投出去，游擊手可能還沒到三壘，就不能傳三壘，再者一定要投進好球帶，讓打者點，也不要點的太好，要投有品質的好球。」

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

他列出5倍券5大問題　怒轟蔡政府：跟人民距離真的「五告遠」

獨／高雄好心肝有X5？邱于軒怒高市府蓋牌　真相糗曝⋯跟藍營有關

快移車！萬華、大同疏散門明8:00起只出不進　紅黃線可停車路段曝

X Men疫調口水戰還沒完！高市府再打臉柯P：飯店、房號都知道了

蔣萬安批五倍券劃錯重點　生計困難的人拿1千出來都是負擔

新北電子煙新制今上路　首日查獲1專賣店違規「最高可罰10萬」　

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

邱于軒臉書遭洗版「捐薪水」！重話回嗆：所以你要捐了沒

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

他列出5倍券5大問題　怒轟蔡政府：跟人民距離真的「五告遠」

獨／高雄好心肝有X5？邱于軒怒高市府蓋牌　真相糗曝⋯跟藍營有關

快移車！萬華、大同疏散門明8:00起只出不進　紅黃線可停車路段曝

X Men疫調口水戰還沒完！高市府再打臉柯P：飯店、房號都知道了

蔣萬安批五倍券劃錯重點　生計困難的人拿1千出來都是負擔

新北電子煙新制今上路　首日查獲1專賣店違規「最高可罰10萬」　

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

邱于軒臉書遭洗版「捐薪水」！重話回嗆：所以你要捐了沒

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

知名演奏家狼性再起！教兒子吹小號他卻親媽媽嘴　人夫炸鍋了

政治熱門新聞

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

他列出5倍券5大問題　怒轟蔡政府：跟人民距離真的「五告遠」

高雄好心肝有X5？議員怒蓋牌　真相糗

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄：部分同意

振興五倍券全面普發　雙北擬再加碼救庶民經濟

邱于軒臉書遭洗版「捐薪水」！重話回嗆

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

北市公布2確診者足跡　曾到訪信義區飲料店、內湖好市多

快移車！萬華、大同疏散門明8:00起只出不進　紅黃線可停車路段曝

快訊／新北今起管制電子煙、加熱菸　違規最高罰10萬

X Men疫調口水戰！高市再打臉柯P

快訊／新北＋4「3例是新增個案」　分布板橋、淡水、汐止、永和

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

快訊／新北仍有確診餐飲內用喊卡？　侯友宜曝5大監測指標

更多熱門

相關新聞

統一拚桃4連勝　猛威爾戰歐飛登

統一拚桃4連勝　猛威爾戰歐飛登

統一7-ELEVEn獅隊7日下午5點05分在桃園球場交手樂天桃猿，兩隊皆由洋投擔綱先發，統一猛威爾（Tim Melville）對上樂天左投歐飛登（Dillon Overton），統一近期對戰樂天3連勝、桃園球場3連勝。

富邦與味全和局　確定上半季爭冠淘汰

富邦與味全和局　確定上半季爭冠淘汰

兄弟鄭凱文戰味全伍鐸　降雨機率9成

兄弟鄭凱文戰味全伍鐸　降雨機率9成

天母頭一次超11點　董秉軒首安算

天母頭一次超11點　董秉軒首安算

富邦放火被平　9局二度停裁和局

富邦放火被平　9局二度停裁和局

關鍵字：

中華職棒

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面