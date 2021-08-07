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好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／路透）

▲美軍好人理查號全艦陷入火海。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國海軍好人理查號（USS Bonhomme Richard LHD-6）兩棲攻擊艦去年7月在聖地牙哥發生船上大火，火勢燃燒近五天才被撲滅，造成70人受傷，並導致該艦只能報廢。根據最新公開的法庭文件，20歲水兵梅斯（Ryan Sawyer Mays）因涉嫌縱火遭起訴。

根據《華盛頓郵報》報導，南加州法院3日公開一份法庭文件，顯示20歲水兵梅斯被人目擊，在事發當天曾帶著一個可疑金屬桶進到好人理查號的下層儲藏區。美國海軍官員先前也曾證實，確實有一名水兵被指控涉犯有關好人理查號的加重縱火罪和故意危害船隻安全罪，但海軍當時沒有公布嫌疑人身份。

法庭文件指出，梅斯不僅被指控故意縱火，還被控疑似破壞消防安全設備和湮滅犯罪證據，試圖逃避聯邦當局調查。法庭文件指出，梅斯承認2020年7月12當天確實在船上，但否認縱火，宣稱自己是被陷害。

不過，在事發當天上午，有另一名好人理查號的水兵在工作時，看見梅斯朝下層甲板走去，大約5分鐘後就冒出白煙。目擊者宣稱，梅斯還故意用諷刺的語氣說，「我愛死甲板了」。

艦上證人向調查人員表示，梅斯「痛恨」美國海軍和整個艦隊。好人理查號士官長赫南德茲（Jose Hernandez）也作證說，梅斯是一個「蔑視權威和海軍」的人。

據悉，梅斯於2019年5月加入美國海軍，軍階為二等兵。他原本曾參與海豹突擊隊訓練，但參訓僅5天就被退訓。梅斯於2020年3月被重新分發好人理查號服役，隸屬艦上甲板部，負責日常維護工作。

美國海軍發言人羅伯森中校（Cmdr. Sean Robertson）表示，梅斯在等待法院判決的期間並沒有被拘留，而初步聽證的時間還沒確定。羅伯森表示，梅斯目前被安排在聖地牙哥一個兩棲中隊繼續服役。

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