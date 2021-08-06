華為營收降低29%「史上最大降幅」　發言人抱怨：美國打壓不公平

▲華為上半年營收降低29%，創下「史上最大降幅」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

華為公布最新財報，上半年營收與去年同期相比降低29%，主要的原因來自於美國限制了華為獲得晶片的管道。華為發言人接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問時表示，美國不公平的打壓，給消費電子業務帶來了直接的影響。

根據《日經亞洲》報導，上半年收入達到 3204 億元人民幣（495.6 億美元），淨利潤率從去年同期的 9.2% 提升至 9.8%。

華為將營收下降，歸咎於「外部因素」阻礙了表現相當活躍的消費電子業務，就在去年第二季度，華為還是全球最大的智慧手機製造商，但此後跌出全球前五名。

華盛頓以國家安全為由，於 2019 年首次將華為列入其貿易黑名單，隨後施加越來越嚴格的控制，將華為從全球供應鏈中切斷，凡是任何使用美國技術的供應商，都必須得到華盛頓的批准才能與華為合作。

華為消費電子業務營收較去年同期下降近47%，下跌1200億人民幣。消費電子產品的銷售，主要是智慧手機，曾經佔華為總收入的 50% 以上。

▲華為的智慧型手機受到美國截斷供應鏈影響最嚴重。（圖／路透）



華為發言人表示，美國的不公平打壓給消費電子業務帶來了直接影響，特別是智慧型手機方面。

華為的另一個支柱「電信設備業務」的收入也同比下降了 14%，他們將此歸因於中國 5G 部署速度放緩。

華為告訴日經亞洲，它對其電信業務仍然「樂觀」，因為中國自7月以來一直在加快部署下一代網路標準。

華為提供的數位服務事業群包過，智慧城市、金融、交通、能源、製造和教育，華為輪值董事長徐直軍在發表財報後，發表聲明表示，「我們的目標是活下來，還要以有質量的方式活下來。」

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