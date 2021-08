▲英國跳水王子湯姆戴利6日下午參加男子10公尺跳水預賽。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國跳水王子湯姆戴利在東奧賽場邊「淡定織毛線」一夕爆紅,他6日下午參加男子10公尺跳水預賽,最終以預賽第4名確定進入準決賽。但在等待上場的休息時間中,戴利又被攝影機捕捉到他在場邊繼續織毛線的畫面,網友紛紛傻眼表示,「到底多愛織啦!」結果比賽結束後,戴利的作品也完成了,他織了一條小圍巾,並立刻將它圍到場邊的布偶身上。

Possibly the most crucial update of all:



Tom Daley is knitting DURING HIS COMPETITION #Diving #Olympics pic.twitter.com/68arXlmEvu