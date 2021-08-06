　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美智庫報告：中國改裝民用渡輪添兩棲戰力　成台海新威脅

▲▼滾裝式貨輪「棒棰島號」已配備改裝的坡道系統，能在近岸讓兩棲裝甲車上下船。（圖／中遠海運客運公司官網）

▲ 滾裝式貨輪「棒棰島號」已配備改裝的坡道系統，能在近岸讓兩棲裝甲車上下船。（圖／中遠海運客運公司官網）

文／中央社墨爾本6日綜合外電報導

根據美國智庫刊出的一項新報告，中國已將民用渡輪改裝用於軍事兩棲作戰，可能有助於在犯台等突發事件中大幅提高兩棲攻擊能力。

美國「國防新聞」（Defense News）網站報導，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）講師甘迺迪（Conor Kennedy）上月在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的「中國簡報」（China Brief）中發表這份報告。

報告說，自2019年以來，中國遠洋運輸（集團）公司的1萬5560噸級滾裝式貨輪「棒棰島號」，已配備經過改裝的坡道系統，能夠在近岸讓兩棲裝甲車上下船。

這項能力意味著此船可以在沒有專用港口設施的情況下讓車輛上下船。

甘迺迪表示，儘管在海上使用坡道「充滿挑戰」，採用這項系統反映了中國工程師和航運業者對自己技術方法可行的信心。分析指出，液壓系統和支撐臂的結合使用，意味著新坡道更能因應輕級海況。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）表示，中國人民解放軍致力把民用渡輪當作兩棲運輸工具，是試圖將中國世界級商船整合到兩棲攻擊部隊的一環。

他還說，如果成功，中國「可能會大幅增加（跨台灣海峽）海運能力，消除侵犯台灣的主要障礙之一」。（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）

►舒適內在美在這裡

ET快訊
盧碧若又變強「可能發陸警」！　放颱風假機率曝
今增3死！女無症狀確診　10天後家裡睡夢中過世
盧碧、銀河颱風「手牽手」雲圖曝光！　網笑：七夕快到了
高端第六輪「施打時間曝」！　陳時中坦言：中間有空窗期
快訊／北市國高中暑期活動8月16日開放　每班上限30人
陳時中突問「誰預約高端」？　尷尬3秒後悔道歉
LIVE／北市確診+3！周末強碰父親節　柯文哲最新裁示
陳時中宣布「第六輪打高端」！　網意願超一致：這輪當沒發生過
游泳池可解封！網轟瘋了「只能游梅花式」：內用隔板要幹嘛
快訊／新北+4確診　分布2行政區
第五輪打完就沒疫苗？陳時中認「傷腦筋」：三天就會夢到一次
LIVE／新北+4！全國二級警戒至823　侯友宜最新說明
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4.3萬年前「幼獅遺骸」曝！保存最完整的冰河時期動物...連鬍鬚都在

70公尺懸崖開心錄影！意外拍下岳母墜崖慘死瞬間　妻崩潰：媽不要

日本疫苗打太快　輝瑞點頭「9月前交貨7600萬劑」

北韓連日降暴雨！橋梁、堤防「不堪一擊」慘沖垮　5千多住戶急避難

生涯第2次50km競走「奧運就摘金」　選手換項目參賽！超扯原因曝

美智庫報告：中國改裝民用渡輪添兩棲戰力　成台海新威脅

這教練奧運場上狂羞辱國手「真丟人」　韓網炸鍋！萬人出征要他下台

美考慮施打第3針！FDA新冠加強劑政策9月出爐　符合3條件要再挨1針

美參院「一致同意」通過法案　挺台灣重獲世衛觀察員身分

網美確診Delta染致命毛黴菌！　「嫩唇乾裂發黑」竟是痘痘藥惹禍

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

戴資穎拿銀牌還被網友批評！　千人灌爆留言...戴爸：她沒事

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

4.3萬年前「幼獅遺骸」曝！保存最完整的冰河時期動物...連鬍鬚都在

70公尺懸崖開心錄影！意外拍下岳母墜崖慘死瞬間　妻崩潰：媽不要

日本疫苗打太快　輝瑞點頭「9月前交貨7600萬劑」

北韓連日降暴雨！橋梁、堤防「不堪一擊」慘沖垮　5千多住戶急避難

生涯第2次50km競走「奧運就摘金」　選手換項目參賽！超扯原因曝

美智庫報告：中國改裝民用渡輪添兩棲戰力　成台海新威脅

這教練奧運場上狂羞辱國手「真丟人」　韓網炸鍋！萬人出征要他下台

美考慮施打第3針！FDA新冠加強劑政策9月出爐　符合3條件要再挨1針

美參院「一致同意」通過法案　挺台灣重獲世衛觀察員身分

網美確診Delta染致命毛黴菌！　「嫩唇乾裂發黑」竟是痘痘藥惹禍

前民進黨高層之子趙介佑涉販毒、詐欺！今遭檢方提訊

疫苗8、9月又有新貨到？陳時中「2句話」有玄機

為了美國隊？東奧男籃金牌戰竟在銅牌戰前　法國球星怒轟可恥

盧碧雨彈續轟2天！若又變強「不排除發陸警」　放颱風假機率曝

YG子公司代表洩新女團團名「根本N個Jennie」意外曝光驚人成員數！

特警開箱軍火庫赫見「連發霰彈槍」！俄羅斯特種部隊「AK74」也在列

錢薇娟接任T1職籃首屆會長　確定再加桃園、台南6隊開打

4.3萬年前「幼獅遺骸」曝！保存最完整的冰河時期動物...連鬍鬚都在

曹格遭「癱瘓愛犬」咬傷！　現場「地板＋椅墊」全是血...驚悚照曝光

70公尺懸崖開心錄影！意外拍下岳母墜崖慘死瞬間　妻崩潰：媽不要

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

正妹遭下藥撿屍　臉歪變喪屍畫面曝

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

德「最性感運動員」東奧沒出賽！　網酸：來選美？

莫德納最終分析：可維持至少6個月高防護力！

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

女友英文太爛　男穿女裝幫她考大學

擬「打2劑」才給入境　美官員回應了

什麼都賣就是不賣身！抖音妹直播售原味內褲

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

教練狂羞辱選手：真丟人　韓網炸鍋出征了！

新加坡准台人抵境篩檢「陰性免隔離」

澳洲原住民獲國賠！政府將賠每人166萬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

擁「2陰道＋2子宮」！她羞曝房事：都用同一邊

盧碧回馬槍！　若父親節可能掠過北台灣

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

陳時中宣布：第六輪疫苗打高端！

吳亦凡淫到美國！爆「吃威而鋼」硬上少女

中日龍27歲投手過世　接種疫苗後突昏倒

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

南韓隊輸球不列隊　留日本隊在場上鞠躬

719後百萬人改選莫德納、AZ都要再等

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

戴資穎拿銀牌還被網友批評！　千人灌爆留言...戴爸：她沒事

戴資穎拿銀牌還被網友批評！　千人灌爆留言...戴爸：她沒事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面