這教練奧運場上狂羞辱國手「真丟人」　韓網炸鍋！萬人出征要他下台

“창피한 일이야 야 창피한 일이야. 한국핸드볼이 이렇게 창피하다고.”



우리 선수들이 도대체 뭐했길래 이런 소리를 들었냐구요? 경기에서 지고 있었어요. 단지 지고 있었는데 이렇게 참담한 얘기를 들었습니다. 전세계인이 보는 올림픽이라는 큰 무대에서 이런 폭언을 감독이라는 사람한테 들었어요. pic.twitter.com/Ljtz5r2PKI — 온돌이(@starlike_ona) August 4, 2021

記者張寧倢／編譯

各國選手努力之下，讓東奧賽事相當精彩，但南韓卻有一名教練污辱自己的球員，慘被全韓人民出征。東京代代木國家競技場4日舉行手球女子組8強賽，南韓手球隊教練姜在元（音譯）卻在暫停時間直接痛罵球員「真丟人！」惡行惡狀直接實況轉播回國內，網友抗議要求姜在元辭職。

▲南韓女子手球代表隊教練姜在元（강재원）嚴重辱罵選手，被南韓網友出征。（圖／路透，下同）

綜合《朝鮮日報》、《每日經濟》報導，南韓女子手球代表隊4日出賽8強戰，以30：39最終敗給瑞典，無緣晉級。當天在比分落後的狀況下，教練姜在元喊出暫停，大汗淋漓的選手們在他身邊圍圈，接著就聽見姜在元開口辱罵，「這是很丟臉的事！喂，還真丟人啊！韓國手球隊這麼丟人嗎？蛤！」這段畫面就這樣直接轉播到全南韓，網友直接炸鍋。

報導稱，一名網友@starlike_ona首先在推特上傳了姜在元羞辱球員的片段，現影片已逼近20萬點閱、1.4萬人轉發，網友在文章中氣憤表示，「在全世界眼中的奧運舞台上，聽到教練嘴裡說出這種惡言惡語，瞬間懷疑是我自己聽錯，連在有攝影機的地方都這樣了，難以想像私底下會罵得多嚴重。」當晚，推特上出現至少3萬多篇帶有「#手球教練」標籤的發文。

有網友說，「太過分了」、「難怪氣勢這麼低落」、「和排球選手的表情明顯不同，意志消沉了」、「明明是國手，卻要被這樣毀了士氣」、「看過影片就知道，指揮者的人品可以決定球隊的壽命」、「希望傳統的執教方式可以消失，先背好球員的名字吧」、「比起球員的技巧，主教練要負更大的責任」。網友們發起活動，號召民眾向南韓手球協會寄電子郵件，表示抗議並要求姜在元辭職。