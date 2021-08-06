美考慮施打第3針！FDA新冠加強劑政策9月出爐　符合3條件要再挨1針

▲美國FDA擬在9月初制定新冠加強劑的接種計劃。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲富國暫停推動接種第3劑新冠加強劑，以便全球有更多人口可以獲取疫苗，但美國似乎已決定不甩WHO，因為有官員透露，美國食品藥物管理局（FDA）預計將在9月初制定新冠加強劑的接種計劃，公佈完成疫苗接種的人，符合什麼條件以及在什麼時候應該再多追加1劑。

綜合CNN和《華爾街日報》報導，FDA發言人卡波比安可（Abby Capobianco）透露，FDA正在和疾病管制署（CDC）、國家衛生研究院（NIH）合作，共同研討新冠加強劑的效用與潛在問題，並計劃在9月初制定加強劑的接種計劃。卡波比安可指出，這幾個部門正以科學、嚴格的標準，來考慮人們是否以及何時需要接種加強劑。

研究顯示，疫苗可以為接種者提供長達6個月的保護力，不過其效力會隨著接種時間的推移而降低，因此有公衛專家和疫苗廠商相信，接種加強劑來維持保護力是有必要的。知情人士透露，拜登政府正在積極推動加強劑計劃，因為有部分65歲以上的年長者、免疫功能低下的人群以及早在去年12月或今年1月就已施打疫苗的民眾，最快這個月就需要施打新冠加強劑。

▲佛奇證實，免疫力低下的人群應接種加強劑，以提高免疫力。（圖／路透）

儘管國家過敏和傳染病研究所（NIAID）尚未給出明確的指引，強制接種者再打1劑加強劑，不過所長佛奇（Anthony Fauci）也認為，免疫力低下的人群中接種新冠疫苗後，需要再打1針來獲得額外的保護力。他指出，「我們正努力盡快讓監管機制到位，以提高人們的免疫力」。

WHO在4日的記者會上呼籲富國，暫停為國人接種加強劑，因為全球還有數以億計的人口連第一劑疫苗都還未接種，不過白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應，有關建議是錯誤的選項，因為美國在施打加強劑之餘，仍可為其他國家捐贈疫苗。

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