網美確診Delta染致命毛黴菌！　「嫩唇乾裂發黑」竟是痘痘藥惹禍

▲美國女子安德森（Avery Anderson）。（圖／翻攝自TikTok／averyanderson18）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子確診Delta病毒後，仍持續服用原本治療粉刺痘痘的藥物，沒想到卻因此引發嚴重的「毛黴菌」感染，嘴唇乾裂、腫脹發黑，甚至有可能奪命。

美國女子安德森（Avery Anderson）2日在TikTok分享了一段影片，可以看到她坐在車上準備去掛急診，因為她的嘴唇嚴重乾裂、腫脹發黑，甚至還有黃色的水泡和厚痂。醫生診斷指出，她原本服用治療粉刺痘痘的藥物，含有大量的維生素A和異維A酸（Isotretinoin），能夠抑制皮脂腺的活性，不過在她感染Delta病毒後，情況卻急遽惡化。

▲她的嘴唇嚴重乾裂、腫脹發黑，甚至還有黃色的水泡和厚痂。（圖／翻攝自TikTok／averyanderson18）



通常使用這類藥物，皮膚會出現乾燥的狀況，但病毒卻讓乾燥加劇，導致她的嘴唇嚴重乾裂，最後鏈球菌趁機進入了嘴唇的裂縫中，導致惡化成「毛黴菌症」（Mucormycosis）。

安德森在影片中解釋，她當時嘴巴痛到說不出話來，這是因為免疫力過低加上治療藥物的副作用導致，「當我感染Delta病毒時，我也染上了鏈球菌、鼻竇感染、耳朵感染，幾乎是所有的疾病，簡直就是一場風暴。」

毛黴菌會從破損皮膚進入人體，初期症狀包括鼻塞、眼球腫大、眼球突出、臉頰紅腫、鼻子出現黑色結痂等，若真菌擴散至腦部，還有可能出現類似癲癇或抽搐的情況。目前在印度至少有1.1萬名確診患者在康復後，又再度染上毛黴菌症，可視為新冠肺炎最嚴重的併發症之一。

@averyanderson18 All of u are ruthless, BUT HERE YOU GO BESTIES ♬ original sound -

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