韓國一姐帥到凍未條！日本狂粉封她「排球界勇樣」：金軟景再颳韓流

▲南韓女子排球隊得分主將金軟景。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓女子排球隊在2020東京奧運「日韓大戰」中，憑著主將金軟景（김연경）帶傷奮戰、卯足全力殺球進攻，在與實力更上層樓的日本隊對賽時成功取得逆轉勝，不僅掀起南韓國內瘋排球的熱潮，就連日本媒體也形容金軟景是排球界的「勇樣」，再度刮起韓流熱潮。另外，也有日本網友將金軟景的相片製作成各種迷因、表情包。

根據韓媒《朝鮮日報》，儘管南韓隊在女子排球比賽中最終擊敗日本，但當地社群軟體與網站上卻開始風靡金軟景，各種「愛情告白」油然而生，賽後金軟景在推特上的日語標籤（#キムヨンギョン）超過7000多個，登上熱搜排行榜第1名。有網友看到金軟景在場上奮戰的模樣，形容她是「排球界的勇樣（ヨン様）。」

▲▼金軟景成功讓南韓隊反轉擊敗日本隊。（圖／路透社）

據悉，「勇樣」是日本粉絲當年給南韓著名男演員裴勇俊（배용준）的暱稱。裴勇俊主演的韓劇《冬季戀歌》於2002年播出後曾在日本風靡一時，刮起日本當地的哈韓旋風，而如今金軟景在日本獲得高人氣，因此才被稱作是排球界的勇樣。

現年33歲的金軟景，其身高192公分、體重73公斤，身材高挑且技術全面，在扣球時凶狠且富於變化，使得對手難以防範，是南韓女排的主要得分王牌。報導指出，儘管日本女子排球隊世界排名第5，有古賀紗理納、石川真佑、黑後愛3員大將，但世界排名第14的南韓隊卻僅靠隊長金軟景撐場，最後引領全隊擊敗日本，獲得一片掌聲。

▼日本網友認為金軟景長得很像南韓男演員朴敘俊。（圖／翻攝自韓網）

▲日本網友擷取比賽畫面，將金軟景的圖片搭配有趣對話，做成各種迷因梗圖，「竟敢在我的課堂上睡覺？洗完臉再來吧」（圖／翻攝自推特）

日本網友表示，「我在排球場上看見『勇樣』」、「看完比賽是否瞬間愛上金軟景」，還有網友將金軟景與南韓男演員朴敘俊的相片做比對，認為金軟景根本就是男版朴敘俊。據悉，朴敘俊主演的韓劇《梨泰院Class》在Netflix平台播映後，在日本當地的收視排行名列前茅。

日媒《THE DIGEST》在這場比賽中如此形容金軟景，「韓國主將金軟景在與日本隊的對決中，以八面六臂之驅的高超活躍度引領團隊走向勝利。韓國的超級巨星不僅在攻擊與守備上皆表現得相當出色，隊友不斷的激勵與鼓舞，加上金軟景靠著獨特的領袖魅力，優秀地讓全隊逆轉勝。」

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