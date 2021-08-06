美國女足隊長「角球直接射門」超神進球瞬間曝！　再現9年前名場面

I think we often forget that @mPinoe is a superhero



(Yes NBC took my other Olympics video down but I’ll keep posting them forever!!!) pic.twitter.com/iiyMGuL1PT — Ana Breton (@missbreton) August 6, 2021

記者張寧倢／編譯

美國女子足球隊36歲明星球員拉皮諾（Megan Rapinoe）自2018年起與洛伊德（Carli Lloyd）和「最美足球員」摩根（Alex Morgan）共同擔任隊長，卻在這次東奧爆冷輸給加拿大，無緣金牌。所幸在5日銅牌戰中，拉皮諾重現9年前倫敦奧運的「角球射門」神技，幫助美國隊以4：3保住銅牌。

▲美國女足隊長拉皮諾開心擁抱隊友洛伊德。（圖／路透，下同）

根據《商業內幕》報導，美國女足曾4度奪得奧運金牌，但2016年里約奧運卻早早在8強賽就慘遭瑞典淘汰，重整旗鼓後，在2019年女足世界盃拿下冠軍，帶著強盛氣勢前進東奧，不料，首戰再次輸給瑞典隊，又在準決賽爆冷踢輸加拿大，5日對陣澳洲的銅牌戰中，美國最終以4：3保住銅牌，而其中有2分是由隊長拉皮諾所踢進。

報導稱，剛開賽第8分鐘，36歲球星拉皮諾就踢出她職業生涯中最令人印象深刻的一球，她在場邊發出一記角球，這一腳畫出完美的弧線球，繞過守門員直接踢進，為美國隊搶先得分。對於職業選手來說，可能生涯只會出現一次角球射門得分，但拉皮諾早在9年前的2012倫敦奧運就曾經踢出「角球神進球」，將比數扳平了對手加拿大。

報導補充，拉皮諾上半場共踢進2球，加上洛伊德在傷停補時又踢回1分，迫使澳洲帶著1：3的落後進入下半場，結果又讓洛伊德踢進1球，儘管澳洲隨後一度連進2球猛追分，最終仍以3：4的比數落敗，使美國女足在這屆東奧驚險保住銅牌。

▼美國女子足球隊中被喻為「最美足球員」的球星摩根（Alex Morgan）。（圖／路透）