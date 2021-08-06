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18歲少女遭下藥撿屍　「全身扭曲失控」驚悚片曝！臉歪變喪屍4小時

▲▼ 18少女被灌藥變喪屍。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 塔普林成年後第一次上夜店，竟遭人下藥。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國艾塞克斯郡日前發生一起恐怖事件，一名少女成年後第一次到夜店狂歡，卻遭人設計喝下摻有毒品的飲料，當場有如被附身一般，不能說話也不能走路，無法控制四肢，馬上被送往急診室。她在病床上雙手扭曲有如喪屍的畫面在網路上瘋傳，令人震驚。

綜合英媒報導，塔普林（Millie Taplin）去年11月滿18歲，7月31日在女性友人陪同下，第一次前往夜店，狂歡過程中一名正和她聊天的男客遞給她一杯酒並說道「試試這個」，她沒有多想便張嘴喝了幾口，5至10分鐘後感覺不適、無法正常行走，但很清楚自己沒有喝醉，才意識到被人下藥。友人察覺塔普林狀況有異，趕緊打電話給她的姊姊，一同將她送往急診室。

塔普林的母親克萊兒（Claire Taplin）凌晨趕到醫院，看見的便是塔普林在病床上表情猙獰、手指有如雞爪且無法說話的模樣，且她看得出女兒當時有感覺，卻不能控制自己。根據醫生說法，塔普林喝下的飲料被摻入二種藥物，藥效是讓她昏迷及麻痺。

症狀持續約4小時後，塔普林1日清晨出院，事後向媒體表示，「我知道發生什麼事，我可以在腦中回應但沒辦法表現出來。這真的很可怕，我的頭腦很清楚，但身體不是，我從來沒有這種感覺。」

塔普林坦言，這段經驗造成創傷，讓她有些不敢再去夜店，「不管你認為你有多了解對方，永遠不要接受別人的酒。」克萊兒也在社群媒體分享女兒在病床上的畫面，提醒女性應謹慎小心。艾塞克斯郡警方已經針對此案展開調查。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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