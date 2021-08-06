澳選手上場「連續踢倒跨欄」　真相曝光！網驚見這1幕：超猛

▲澳洲選手尼可拉斯霍夫儘管踢倒多個跨欄，但仍排名第7，並非最後一名。圖為3日預賽畫面。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運4日進行110公尺跨欄準決賽，然而澳洲選手尼可拉斯霍夫越過第一個跨欄架後，連續踢倒多個跨欄，這一幕引發討論。其實他的小腿早在預賽時就受傷，但仍堅持參賽，更說已經準備好備戰3年後的巴黎奧運，而他不放棄的精神也受到奧運迷肯定，更有人說，儘管出現失誤，還是跑出準決賽第7的成績，沒有墊底，實力真的很猛。

▼尼可拉斯霍夫在畫面最左側的第9跑道。

Nicholas Hough in lane 9 ran the greatest race in Olympic history. Ran through the hurdles. Didn’t come in last. Beast mode. pic.twitter.com/SgfgsyNVug — Mr. Breeze (@bmalenius) August 4, 2021

綜合澳洲每日郵報、7 News報導，這是尼可拉斯霍夫（Nicholas Hough）第一次參加奧運賽事，但站上跑道的他在成功越過第一個跨欄後，開始出現連續失誤，踢倒多個跨欄。最終他以13秒88的成績名列第7，無緣晉級，遠低於個人最佳成績13秒38；而這場準決賽排名第一的選手正是決賽中奪下銅牌的牙買加選手李威（Ronald Levy），跑出13秒23的成績。

Aussie Nicholas Hough knocked over all but one hurdle and still managed to finish his semi final just 0.3 seconds slower than his qualifying time >>> https://bit.ly/3A9rxEy 由 FOX Sports Australia 發佈於 2021年8月3日 星期二

Aussie Olympian Nick Hough hits every hurdle during his 110m semi-final in Tokyo https://t.co/9zVDhyzpSm — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) August 4, 2021

尼可拉斯霍夫一連串失誤的表現隨即引發許多人討論，有人甚至用言語嘲諷。只不過這一切的背後，是因為尼可拉斯霍夫早在預賽的時候，小腿就已經受傷，但仍堅持出賽。

「在昨天預賽後，我的小腿就開始痛」，尼可拉斯霍夫在賽後採訪時表示，這讓賽前暖身變得更加困難，使得場上表現受到影響，「但我很高興能夠上場，能站在這裡代表澳洲參賽真的很棒，第一次參加奧運準決賽的感覺超讚，這也讓我充滿動力，朝下次闖進決賽的目標前進。」

他的態度獲得許多奧運球迷肯定，大讚尼可拉斯霍夫不放棄的精神，「至少他在比賽中還保持著自己的節奏，有些人可能會直接棄賽，真的很棒」、「踢倒好幾個跨欄，但還不是最後一名，超猛」。儘管尼可拉斯霍夫坦言，對自身表現有些失望，但已經為3年後的巴黎奧運做好準備。

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