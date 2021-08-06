8強擊敗陳念琴！印度拳擊好手奪銅最狂大禮　替家鄉「開一條路」

▲印度拳擊選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

獲得奧運獎牌的選手，除了能夠完成自己的夢想之外，部分政府會提供獎金甚至是房子來鼓勵選手，但印度拳擊選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain）在獲得銅牌之後，她的最大獎竟然是一條通往家的全新道路，現在當地政府正全力加速鋪設中，希望博爾戈漢光榮歸國返家時，不用再跨過泥濘。

現年23歲的博爾戈漢在女子沉量級（69公斤級）8強賽中，擊退台灣「拳擊女王」陳念琴晉級4強，最後奪下銅牌，這也是印度在奧運史上第3面拳擊獎牌，也是印度在本屆奧運中的第三面獎牌。當地政府為了鼓勵她也決定送上一份大禮，就是重新翻修通往她家的道路。

Assam | Construction work underway on the road to boxer Lovlina Borgohain's residence in Golaghat district ahead of her semi-final bout in #TokyoOlympics later today



"This road is built after many years. I pray for her victory. People are hoping for her win," says a local pic.twitter.com/zr0J1bjqQ4 — ANI (@ANI) August 4, 2021

博爾戈漢住在印度西部阿薩姆邦（Assam）戈拉加特鎮（Golaghat）的一個村落，而她家門口的道路只要一下雨就會變成泥濘。根據《印度時報》報導，目前村民們都在加緊趕工，希望這條3.5公里的道路能夠在博爾戈漢返家前完成。

當地議員普坎（Biswajit Phukan）表示，這條道路就是送給博爾戈漢的禮物，慶祝她替印度帶來的成就。博爾戈漢的父親表示，這條路不僅是給他們的，也是整個村莊的大禮，「這條鄉村道路只要一下雨就會被破壞，從我有記憶以來就這樣了，它會佈滿水坑和泥濘，我根本無法騎機車載孩子通過。」

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