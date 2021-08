8強擊敗陳念琴！印度拳擊好手奪銅最狂大禮　替家鄉「開一條路」

▲印度拳擊選手博爾戈漢(Lovlina Borgohain)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

獲得奧運獎牌的選手,除了能夠完成自己的夢想之外,部分政府會提供獎金甚至是房子來鼓勵選手,但印度拳擊選手博爾戈漢(Lovlina Borgohain)在獲得銅牌之後,她的最大獎竟然是一條通往家的全新道路,現在當地政府正全力加速鋪設中,希望博爾戈漢光榮歸國返家時,不用再跨過泥濘。

現年23歲的博爾戈漢在女子沉量級(69公斤級)8強賽中,擊退台灣「拳擊女王」陳念琴晉級4強,最後奪下銅牌,這也是印度在奧運史上第3面拳擊獎牌,也是印度在本屆奧運中的第三面獎牌。當地政府為了鼓勵她也決定送上一份大禮,就是重新翻修通往她家的道路。

Assam | Construction work underway on the road to boxer Lovlina Borgohain's residence in Golaghat district ahead of her semi-final bout in #TokyoOlympics later today



"This road is built after many years. I pray for her victory. People are hoping for her win," says a local pic.twitter.com/zr0J1bjqQ4