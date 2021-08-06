名古屋市長脫罩「癡漢咬」女選手金牌　4000件投訴灌爆信箱逼道歉　

▲河村隆之突然拉下口罩咬了金牌一口，失控行為讓在場人員都超傻眼。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本女子壘球代表隊榮獲東京奧運金牌，其中一名20歲的隊員後藤希友日前帶著金牌衣錦還鄉，名古屋市長河村隆之更親自會見她。然而誰知道在記者會上，市長河村隆之竟無視防疫規定，突然脫下口罩，並把金牌塞進自己嘴裡狠狠地咬了一口，還露出一臉癡漢笑，讓民眾氣得痛批，「根本不尊重人」。就連後藤希友所屬的豐田汽車都提出抗議稱，河村的行為非常不尊重運動員。

根據《日刊體育》報導，現年72歲的名古屋市長河村隆之4日親自會見東京奧運女子壘球金牌得主隊員後藤希友，但過程中卻沒有經過後藤希友的同意，突然拉下口罩，直接金牌上咬了一口，讓在場所有人都超傻眼，後藤的表情更是尷尬到不行。

相關畫面流出後，日本民眾嚴厲抨擊河村隆之的行為，認為他在疫情嚴峻期間不顧防疫規定，並且極度不尊重得獎選手，「弄髒」金牌的行為，非常沒禮貌。就連在柔道男子60公斤級項目中擊敗楊勇緯奪得金牌的日本選手高藤直壽都在推特發文直言，「我看了影片後，聽到非常清楚「喀」的一聲，選手們為了不要讓金牌刮壞，都會非常小心且溫柔地對待，後藤選手沒有生氣心胸真的好寬大，如果是我一定會哭出來。」

面對網路上的猛烈批評，河村竟還厚臉皮地表示，「我很抱歉，但是咬金牌是『愛的表現』。」此言一出，再度引發風波。截至目前為止，已經有多達4000件的投訴信灌爆名古屋市的申訴信箱，不僅如此，還有民眾氣得直接打電話到市府罵人。

事實上，有網友替後藤希友抱不平，希望東奧組委會能夠幫她換一面獎牌。不過組委會則表示，目前可更換新獎牌的對象，僅針對「獎牌有製造瑕疵」才可無條件為選手更換，包含個人行為等其他因素，都不屬於可更換的對象，因此後藤選手的金牌被咬一事，並未被歸納在可更換新獎牌的對象。