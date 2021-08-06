加拿大「鋼鐵女神」正到翻！撐完比賽坐輪椅離場　自豪能完成比賽

▲埃倫伍德成功完賽女子7項全能。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

2020東京奧運帥哥美女運動員雲集，而來自加拿大的田徑選手埃倫伍德（Georgia Ellenwood）因為一雙迷濛電眼、金色長髮、田字腹肌、高挑纖細身材、甜美笑容，而擄獲國內外粉絲芳心。她雖在800公尺長跑不慎摔倒，最後只能取得排行第20名的成績，無緣爭金奪銀，但她卻仍堅持不懈完成賽程，獲得敬佩與掌聲。

綜合外媒報導，其實女子7項全能從4日起便開始登場，選手們須在數日以內完成100公尺跨欄、鉛球、跳高、200公尺短跑、800公尺中長跑、投擲標槍、跳遠，其高難度的比賽讓埃倫伍德獲日本當地封為「鋼鐵美女」，面容姣好卻擁有奮鬥不懈的運動家精神。

▲埃倫伍德完賽後身體不適跌坐在地，最後坐輪椅離場。（圖／翻攝自Instagram@george_ahhh）

其實，埃倫伍德可能未獲得心目中理想的成績，不過她已算盡其所能完成每一場比賽。她在Instagram上發文表示，自己的身體在比賽時嚴重感到不適，不僅疲勞、頭暈、噁心想吐的症狀愈來愈嚴重，在跑800公尺的幾個小時前，如果深呼吸會感到想嘔吐，但她還是憑靠堅毅的意志力熬過前幾場比賽。

埃倫伍德表示，「今天早上醒來，就感覺好像是被火車撞到一樣，是脫水嗎？亦或是中暑，其實我不太敢確定......我必須比之前的賽事更加努力，無論如何我都一定要完成每場比賽。謝謝大家的支持，儘管我還在恢復當中，但我為我自己今天能跨越終點線而感到驕傲，能這樣度過26歲生日時在太驚人了！」

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