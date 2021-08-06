不接種就來上班！CNN怒開除3員工：疫苗規定是零容忍政策

▲CNN總裁札克透露，CNN在過去1週開除了3名不遵守公司疫苗政策的員工，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

與Google、Facebook等多家美國企業一樣，美國有線電視新聞網CNN也要求員工必須完成新冠疫苗接種，才能回到辦公室工作。然而該公司5日卻傳出，有3名員工因違反公司的疫苗接種規定而慘遭開除，但CNN並未透露相關員工的所屬部門與解僱細節。

Jeff Zucker adds in his memo to CNN staff: "In the past week, we have been made aware of three employees who were coming to the office unvaccinated. All three have been terminated. Let me be clear -- we have a zero-tolerance policy on this." — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 5, 2021

綜合美聯社與《紐約郵報》報導，CNN總裁札克（Jeff Zucker）5日向全體員工發出備忘錄指出，在過去1週，該公司共開除了3名未接種新冠疫苗就返回辦公室的員工。他強調，CNN對於不配合公司疫苗規定的員工採取零容忍政策，無論員工是在辦公室或外地與其他員工接觸，公司都強制所有員工必須接種疫苗。

札克也在備忘錄中寫道，「我們預計將在未來幾週內，讓出示接種證明成為華納媒體（Warner Media）健康通行碼（Passcard）中的正式流程，無論如何，我們對員工接種疫苗的期望將不會改變。」備忘錄也提到，CNN已將原定於9月7日的「重返辦公室日」推遲到10月中旬。

CNN目前已有1/3的員工已重返辦公室工作，該公司在亞特蘭大、華盛頓和洛杉磯的辦公室，也允許員工在自願的基礎上進入辦公室辦公。札克提醒，儘管目前CNN並未強制員工在進入辦公室時戴口罩，但只要任何員工想戴口罩，他都十分鼓勵人們這麼做，「不用擔心同事們會報復或批判」，「你們要繼續照顧好自己和他人」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast