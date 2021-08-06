14歲全紅嬋苦練7年　沒去過遊樂園、動物園！德媒：無靈魂獎牌工廠

▲ 全紅嬋5日拿下跳水金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東奧熱烈進行中，跳水女子10公尺跳台項目決賽5日下午登場，年僅14歲的中國選手全紅嬋一舉奪金，被讚為「天才少女」。其實她苦練長達7年，因家庭環境貧困，放假也沒錢出外遊玩，至今不曾去過動物園或遊樂園，令大批網友感到心疼。

身為東奧中國代表團最年輕的選手，全紅嬋5日在決賽中2跳與第4跳獲得7名裁判一致滿分，首次征戰奧運便拿下金牌，並以總分466.2的成績打破世界紀錄。不少媒體將她的表現評為「堪稱完美」，她過去說明自己家庭背景的訪問也被翻出，成為話題。

全紅嬋過去受訪坦言，在家鄉的父母務農，母親曾生病又經歷交通事故，家中環境拮据，因此早早就意識到自己需要賺錢給住院的母親治病，7歲開始苦練跳水，童年與一般人相當不同。

她提到，「放假只能回家，回家又沒別的地方去玩，就只能在家裡。哎，沒錢。我連遊樂園都沒去過，動物園也沒去過。」被問及最想去哪裡玩時，她嘆了口氣並說道，似乎未曾想過有了錢要去哪裡的問題，低頭想想後回答，「想去玩遊戲，玩一些抓娃娃之類的，去遊樂園玩一玩。」

這段訪問在微博上吸引廣大關注，中國網友紛紛留言表示，「不怕了，這次之後命運就改變了」、「機會來了，國內企業表現的機會來了」、「妹妹回國了先玩手機遊戲，疫情過後再去遊樂園動物園」、「欠她一個童年，再不玩玩孩子就這麽長大了」。

日前台灣球后戴資穎在羽球女單決賽敗給中國選手陳雨菲，德國《南德意志報》記者漢恩（Thomas Hahn）便在評論中提到，陳雨菲幼時因太調皮被送往受訓，可見羽球對她來說是一種「懲罰」，必須以成功贖罪，與因喜歡而開始練球的戴資穎大不相同，「中國的體育運動除了沒有靈魂的獎牌工廠，很難看出其他東西」。

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