打不贏就耍陰！哈薩克角力選手「狠咬對手二頭肌」　網轟：夠可恥

▲東奧角力男子自由式57公斤級四強戰中,哈薩克選手薩納耶夫(Nurislam Sanayev)狠咬對手的二頭肌。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

東奧角力競技場上竟有選手公然咬人!代表哈薩克征戰男子自由式角力57公斤級的選手薩納耶夫(Nurislam Sanayev)在四強戰面對來自印度的庫馬爾(Ravi Kumar Dhaiya),沒想到,薩納耶夫在比賽最後一分鐘被壓制,此時突然咬住庫馬爾右手的二頭肌,引發印度網友的大力譴責。

▲哈薩克選手薩納耶夫戰敗後躺倒在地,印度選手庫馬爾的右手仍能看到齒痕。(圖/達志影像/美聯社)

根據印度《自由新聞日報》報導,印度選手庫馬爾在第一局中以2:1佔有領先優勢,導致第二局壓力完全落在哈薩克選手薩納耶夫身上,在比賽的最後一分鐘,薩納耶夫遭庫馬爾狠摔並壓制在地,情急之下,薩納耶夫竟然張開嘴巴,大力咬住了對手的右手臂,畫面全被場邊記者給拍了下來,而且最終庫馬爾也收下勝利,順利打進金牌戰。

Yesterday, the Kazakh wrestler who lost thought "If you can't beat Ravi, Eat Ravi".



Despite the injury, a valiant performance by #RaviKumar to win a #Silver medal. He certainly is going to get a lot of fans, there is something very genuine and wonderful about him #Wrestling pic.twitter.com/d2ub9Erchu