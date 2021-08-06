打不贏就耍陰！哈薩克角力選手「狠咬對手二頭肌」　網轟：夠可恥

▲東奧角力男子自由式57公斤級四強戰中，哈薩克選手薩納耶夫（Nurislam Sanayev）狠咬對手的二頭肌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

東奧角力競技場上竟有選手公然咬人！代表哈薩克征戰男子自由式角力57公斤級的選手薩納耶夫（Nurislam Sanayev）在四強戰面對來自印度的庫馬爾（Ravi Kumar Dhaiya），沒想到，薩納耶夫在比賽最後一分鐘被壓制，此時突然咬住庫馬爾右手的二頭肌，引發印度網友的大力譴責。

▲哈薩克選手薩納耶夫戰敗後躺倒在地，印度選手庫馬爾的右手仍能看到齒痕。（圖／達志影像／美聯社）

根據印度《自由新聞日報》報導，印度選手庫馬爾在第一局中以2：1佔有領先優勢，導致第二局壓力完全落在哈薩克選手薩納耶夫身上，在比賽的最後一分鐘，薩納耶夫遭庫馬爾狠摔並壓制在地，情急之下，薩納耶夫竟然張開嘴巴，大力咬住了對手的右手臂，畫面全被場邊記者給拍了下來，而且最終庫馬爾也收下勝利，順利打進金牌戰。

Yesterday, the Kazakh wrestler who lost thought "If you can't beat Ravi, Eat Ravi".



Despite the injury, a valiant performance by #RaviKumar to win a #Silver medal. He certainly is going to get a lot of fans, there is something very genuine and wonderful about him #Wrestling pic.twitter.com/d2ub9Erchu — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 5, 2021

報導稱，前印度板球運動員Virender Sehwag發現庫馬爾手臂上被咬出「超深齒痕」，便在推特上發文批評這是「可恥」的行為，還揶揄哈薩克選手根本是抱持著「如果無法打敗他，就吃掉他」的想法，許多印度網友紛紛留言或轉發文章，為自家國手打抱不平。

▲庫馬爾（左）最終獲得銀牌，薩納耶夫（右二）則拿下銅牌。（圖／路透）

報導指出，庫馬爾在賽場上確實有向裁判出示手臂上的齒痕，但因為他已經贏得這場比賽，裁判當下才沒有再做出其他處分。對此，有印度網友也大罵，「薩納耶夫應該立刻被禁賽，因為這是非常不公平又無道德的行為。」國際角力總會表示，「咬人動作是禁止的，但薩納耶夫並非有意的，根據對該事件的討論和審查，不會進行紀律處分。」