白俄東奧選手被迫流亡　聽阿嬤的話「不要回國！」老公也逃到波蘭

▲白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）以人道簽證飛抵波蘭後，於5日在首都華沙召開記者說明會。（圖／路透）

文／中央社華沙5日綜合外電報導

白俄羅斯女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅在東京奧運期間戲劇性逃離白俄掌控並前往波蘭，今天在波蘭首都華沙（Warsaw）與丈夫相聚，兩人期待能展開新生活。

現居華沙的白俄反對派人士拉圖什科（Pavel Latushko）今晚告訴路透社，齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）的丈夫日丹涅維奇（Arseni Zhdanevich）已抵達華沙與妻子團聚。

24歲的齊瑪諾斯卡雅在東奧期間批評代表隊教練的疏失，代表隊就要把她強制送回國。她拒絕聽從教練指示從日本返國，並獲得波蘭當局提供人道主義簽證，於4日傍晚抵達華沙。

▲齊瑪諾斯卡雅遭下令返國，卻接到祖母來電警告「回國並不安全」，因此拒絕登機。（圖／路透）

今天稍早她接受路透社專訪時說，自己未曾涉入白俄政治，但在她就要被帶到機場時，祖母來電告訴她返國不安全，讓她決定叛逃。

齊瑪諾斯卡雅隨後在華沙一場記者會上表示：「我現在在這裡感覺好多了。我覺得自己很安全，這裡有很多人支持我和我的丈夫，他已在坐車前來波蘭的路上。」

齊瑪諾斯卡雅2日決定向波蘭駐東京大使館尋求庇護後，日丹涅維奇便匆匆離家前往烏克蘭。

齊瑪諾斯卡雅告訴路透社：「我想他也很震驚。我不知道他離開白俄。我的祖母還是母親告訴我的。他打電話給我時，人已經在路上。」

「他說他和我們的父母都決定他也應該離開。他很快收拾一些東西就走了。」

▲齊瑪諾斯卡雅在東京的機場內尋求日本警方協助。（圖／路透）

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自從去年大選引發爭議後，便帶頭嚴厲打壓異見。主要反對派人物不是落入大牢，就是流亡海外。

反對派指控魯卡申柯操縱大選使結果對自己有利，但他矢口否認。

自白俄開始打壓行動後，波蘭如同烏克蘭與立陶宛，已成為白俄羅斯人的避風港。