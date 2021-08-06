銀河颱風接近日本　CNN預測「影響東奧賽事」：週末將有強降雨

▲日本氣象廳表示，10號颱風銀河（中間黃色圓圈）將於7日、8日接近日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在東京奧運進入最後階段之際，颱風銀河（Mirinae）昨日生成，預計明後天接近日本東部。CNN預測，銀河將在本週末為部分地區帶來強降雨及強風，奧運賽事將受到影響。此外，日本氣象廳表示，盧碧颱風也有可能在下周接近日本西部。

綜合外媒CNN、AccuWeather、NHK等報導，在奧運官員及選手們在東京與悶熱潮濕天氣對抗之際，颱風銀河5日生成，預計未來將沿日本南部沿岸，先是向東移動，接著朝稍微偏北的方向前進。

依據日本氣象廳6日當地上午6時觀測數據，銀河位在沖繩縣南大東島北北西方向約120公里處海面，以每小時約15公里的速度向東移動，中心氣壓990百帕，瞬間最大風速每秒30公尺。預計7日到8日之間接近日本，局部地區可能降下伴隨雷擊的暴雨。

Tropical Storm Mirinae remains on track to bring heavy rain and gusty winds to parts of Japan by this weekend, affecting the Olympics Games. https://t.co/yhg7auYrhY pic.twitter.com/NUgo31cuOY — CNN Weather Center (@CNNweather) August 6, 2021

AccuWeather預報員指出，當銀河接近關東地方沿海或短暫掠過時，仍會對日本南部部分地區造成影響，「東京最早可能會在週五晚上開始降雨，但出現暴雨的時間點，可能會落在週六晚些時候，或是週日清晨，雨水、暴雨、強風可能會影響東京，導致本週末奧運室外賽事延賽。」

現已知本週六日的賽事項目，包括棒球、壘球、沙灘排球、輕艇競速、足球、高爾夫等。CNN預測，銀河本週末將為日本部分地區帶來強降雨及強風，影響奧運賽事。

不過好消息是，降雨將在8日下午逐漸減弱，在當地晚間8時的東京奧運閉幕式開始之前，天氣將恢復乾燥狀態。

另外，日本氣象廳也說，盧碧颱風也有可能在下周接近日本西部，而位在日本東部的颱風妮妲未來將朝東移動，遠離日本，預計不會造成影響。

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