銀河颱風接近日本　CNN預測「影響東奧賽事」：週末將有強降雨

▲日本氣象廳表示,10號颱風銀河(中間黃色圓圈)將於7日、8日接近日本。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者詹雅婷/綜合外電報導

在東京奧運進入最後階段之際,颱風銀河(Mirinae)昨日生成,預計明後天接近日本東部。CNN預測,銀河將在本週末為部分地區帶來強降雨及強風,奧運賽事將受到影響。此外,日本氣象廳表示,盧碧颱風也有可能在下周接近日本西部。

綜合外媒CNN、AccuWeather、NHK等報導,在奧運官員及選手們在東京與悶熱潮濕天氣對抗之際,颱風銀河5日生成,預計未來將沿日本南部沿岸,先是向東移動,接著朝稍微偏北的方向前進。

依據日本氣象廳6日當地上午6時觀測數據,銀河位在沖繩縣南大東島北北西方向約120公里處海面,以每小時約15公里的速度向東移動,中心氣壓990百帕,瞬間最大風速每秒30公尺。預計7日到8日之間接近日本,局部地區可能降下伴隨雷擊的暴雨。

