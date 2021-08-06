台灣美學紅到歐洲！英國婿耗1年手繪「台北地圖」：獻給台灣當禮物

記者羅翊宬／綜合報導

城市模擬遊戲玩家最大的成就感，莫過於體現出一座生動的城市，然而這名來自英國、同時也是台灣女婿的知名插畫家湯姆帕克（Tom Parker），卻將台北都會區完整收錄進畫作《台北地圖》，包括101大樓、圓山飯店、龍山寺等各大觀光地標皆完整呈現，且細膩到重要幹道與溫情街景也包含其中。他表示，非常開心能透過畫作讓更多外國人認識台灣。

《台北地圖》獲得台灣駐普羅旺斯辦事處、台灣駐荷蘭辦事處等外館官方臉書轉發，湯姆帕克在募資平台網站「嘖嘖」發起《台北地圖》實體化計畫，他表示這幅作品光是事前考察與構思取材便耗時1年，其一筆一畫體現了他在定居台灣7年多以來對台灣城市的日常觀察與生活點滴。他在臉書表示，「很開心台灣能被歐洲看見。」

湯姆帕克在平台上闡述創作理念與動機，他表示台灣算是第二故鄉，平常的她喜歡穿梭在城市大街小巷、感受當地不同的生活步調，之後透過自己的筆觸記錄下來，「我從小喜歡畫圖，特別是具有複雜元素的迷宮、地圖，在來到台灣後很快地喜歡這裡的人事物，無論新舊交融的城市美學、熱情溫暖的人們，甚至乖乖坐在機車後座的小黑狗都感到印象深刻。」

湯姆帕克透露，其實為了原汁原味還原台北這座城市的每個角落，光是前置作業就比實際作圖的時間還多出兩倍，整幅圖的手繪原稿超過20張A4用紙、每張至少耗時半個月，「我會先印出小張地圖、圈出重要地標、標示出主要幹道後，接著花上數天的時間蒐集每區的資料，將有趣特色的景點納入途中，其中還要計算每個地標、幹道的距離與比例尺。」

▲《台北地圖》細膩到，連街道上坐在UBike置物籃的寵物狗都看得見。

湯姆帕克解釋，「我很喜歡台灣美學，我認為這片土地孕育出豐富的人文與藝術，人與人之間更是充滿著溫度，我希望在《台北地圖》這幅作品裡記錄我對日常生活的觀察。例如我發現在台灣，只要下雨騎機車時，男生都會把雨衣讓給後座的女生穿，這真的看起來超級溫馨！」

另外，湯姆帕克也表示，他正在進行續作《台南地圖》繪製工作，期待日後能完成更多台灣地圖系列，透過具有溫度與敏銳觀察力的筆觸，將台灣的力與美分享給全球朋友，獻給台灣當作禮物。

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