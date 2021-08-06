14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄　水花消失術震驚世界

▲中國跳水天才少女全紅嬋在女子10公尺跳台項目中跳出3個滿分奪冠，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國14歲跳水小將全紅嬋在5日的東奧女子10公尺跳台項目中，以總分466.2的佳績，為中國奪得本屆奧運的第33面金牌。在全紅嬋的第2跳和第4跳，所有裁判都為她打出了10分滿分的成績，而第5跳也有6名裁判打滿分，讓年紀輕輕的全紅嬋首次征戰奧運，就寫下奧運跳水史的紀錄，同時也打破過去的世界紀錄。

綜合外媒報導，全紅嬋在首輪的跳水中奪得82.5分，與隊友陳芋汐並列第一。隨後她就開始發威，一再跳出零瑕疵的好表現，讓裁判在接下來的4輪跳水中，3次給出10分滿分。全紅嬋分別在第2至第5輪拿下96分、95.7分、96分、96分，最終以466.2分的總成績獲得冠軍。

這是奧運跳水史上首次有選手跳出3次滿分的成績，而全紅嬋466.2分的總成績，也打破了中國前奧運選手陳若琳在2008年所創造的447.7分的奧運紀錄。在裁判們打出滿分成績後，她的教練興奮得將她高高舉起，似乎要讓全世界都看見這年幼的世界冠軍。

全紅嬋在比賽中的表現被不少媒體譽為「是堪稱完美的表現」，因為她在跳水過程中，不但順利完成了空中動作，從10米高台跳入水中也幾乎沒有水花，讓不少網友驚呼，「這是什麼水花消失術」、「根本就是跳水天才少女」、「水中像是只掉下了一根針一樣」。

全紅嬋是中國今年奧運代表團中年紀最小的成員，同時也是中國今年派出的跳水代表中，唯一沒有拿過世界冠軍的運動員。一亮相就爆冷摘金的全紅嬋，被視為是東奧延期1年而誕生的「黑馬」，因為今年3月才剛滿14歲的她，得益於東奧的延期，才能符合參賽年齡限制，得以參加奧運。

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