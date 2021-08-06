施壓白俄東奧女將！傳2官員慘遭「吊銷資格」　準備遣送回國

▲白俄羅斯東奧田徑選手齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）拒絕返國，並向波蘭駐日大使館尋求庇護，已經飛抵華沙。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

白俄羅斯短跑女將齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）才剛獲人道簽證，飛抵波蘭華沙，並開記者會宣布短時間內不會再回國。外媒新消息指出，白俄羅斯奧委會的2名官員因此遭到國際奧會（IOC）懲處，吊銷參與東奧的資格，現已被帶離選手村，準備遣送返國。

根據路透社報導，24歲田徑選手齊瑪諾斯卡婭先前在網路批評教練，因此遭白俄羅斯奧會強制送往機場，但她拒絕登機並順利向波蘭尋求庇護，4日晚間已飛抵華沙。知情人士透露，IOC於2天前針對白俄奧會的2名官員進行紀律處分，因為他們涉及向齊瑪諾斯卡婭施壓，目前2人已遭吊銷參與奧運的資格，「他們已經被帶離選手村，準備回國。」

報導指出，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自去年大選出現爭議以來，持續打壓異議人士，因此受到西方制裁，IOC還宣布禁止魯卡申柯與他的兒子成為白俄奧委會的成員。齊瑪諾斯卡婭被命令打包回家的事件傳開後，白俄奧會解釋，教練是根據醫生對她情緒和心理狀態的建議，讓她退出 東奧。