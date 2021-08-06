疫情起源關鍵！　CNN：美情報機構獲取武漢實驗室病毒基因數據

▲ 武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登5月底下令情報部門，90天內加倍努力釐清新冠疫情起源並提交報告。《美國有線電視新聞網》（CNN）5日披露，情報機構現正鑽研一組基因數據庫，其中包括中國武漢實驗室研究的病毒樣本中提取的基因藍圖，而武漢實驗室被部分官員指為疫情起源。一旦破解這些資料，可能成為揭開病毒起源的關鍵。

CNN獨家報導，美國情報機構獲取一份龐大的資料，目前尚不清楚是如何及何時取得，但用來建立與處理這類病毒基因數據的機器通常連結至外部雲端服務器，因此存在被駭客入侵的可能。

將大量原始數據轉化為可用訊息是艱難挑戰，需要足夠的計算能力才能處理，因此情報機構正仰賴美國能源部國家實驗室的超級電腦。此外還有人力問題，不僅需要能解讀複雜基因定序數據及有適當安全許可的政府科學家，他們還得看得懂中文，因上述資料是以中文專業術語寫成。

知情人士向CNN表示，「顯然有些科學家已經通過安全許可的審查，但通過檢查且會說中文的？那是個非常小的群體。而且不是任何一名科學家都行，而是要專攻生物學的？所以你會看見，很快就遇上難題。」

參與調查疫源的官員希望，這些資訊能夠解答病毒如何自動物傳染給人類。多個消息來源向CNN表示，解開這個謎題對於確定病毒是由實驗室外洩還是野生動物傳播給人類至關重要。

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