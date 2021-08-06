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莫德納疫苗最終分析：可維持至少6個月「高防護力」！

▲▼美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

▲莫德納疫苗在施打完第2劑的6個月後，仍展現出93%的防護效力。（圖／路透）

文／中央社

美國製藥廠莫德納今天表示，旗下COVID-19疫苗可維持很強的防護力至少6個月；另外，公司正在測試、專門針對變異株的追加疫苗，也可對Delta病毒產生「強勁」抗體反應。

法新社報導，公司進行最後階段的第3期臨床試驗最終分析時發現，莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在施打完第2劑的6個月後，仍展現出93%的防護效力。

另外，公司也對3種不同的COVID-19追加疫苗進行臨床實驗，發現它們全都能對原本的冠狀病毒株和Delta等高關注變異株（variants of concern）產生高濃度抗體。Delta變異株最早是在印度被發現。

執行長班塞爾（Stephane Bancel）發布聲明表示：「我們很滿意我們的COVID-19疫苗能在6個月內維持93%的持久效力，但我們承認Delta變種病毒構成顯著的新威脅，所以我們必須保持警覺。」

聲明並指出，莫德納公司預計本月會向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請全面批准其COVID-19疫苗。

莫德納公司也開始研究其他幾款針對流感、茲卡病毒（Zika）、呼吸道融合病毒（RSV）等的疫苗，目前也在研發可儲存於冰箱溫度的COVID-19疫苗。

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