德「最性感運動員」火辣赴東奧卻沒出賽！　網狂酸：妳來選美？

▲施密特作為候補選手未能出賽。（圖／IG／@alicasmd）



記者王佩翊／編譯

德國田徑正妹施密特（Alica Schmidt）代表國家出戰東京奧運，姣好的身材與外貌也讓她在賽前就備受關注，甚至被封為「全球最性感運動員」。然而所有賽事都即將結近尾聲，至今卻仍然沒有看見施密特出賽的身影，讓部分網友狠酸她，根本就是來東京「選美」的。

超高人氣的施密特年僅22歲，在Instagram上擁有241萬人追蹤，她也經常在社群網站上分享自己在運動場上的美照，結實勻稱的身材與天使美貌也讓她獲得「全球最性感運動員」的稱號。她一個月前就透露，自己將代表德國隊參加此次的東京奧運，讓粉絲們備受期待。

▲施密特因姣好的外貌擁有超高人氣。（圖／IG／@alicasmd）

截至目前為止，相關賽事都已經完賽，但卻遲遲沒有在賽場上看到施密特的身影，讓粉絲好生失望。甚至有部分酸民質疑施密特到東京的動機，狠嗆「妳是去東京選美的嗎」、「去日本觀光啊」等。

事實上，施密特是作為候補身分參加此次女子4x400公尺接力、男女混合4x400公尺接力比賽，不過直到最後一刻都沒有如願下場比賽。對此，施密特本人5日則在Instagram上回應。她表示，自己收到很多來自粉絲們的加油訊息，儘管沒能出賽，依舊很感激這段旅程中，所有人對她的愛與支持。

施密特也大方替團員們加油並表示，「我現在迫不及待替我的女孩們加油，希望德國能進入奧運決賽！」不僅如此，她也表示，自己在東京已經學到了很多東西，感謝這段時間的所有經歷。

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