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南韓砸537億元拚自產疫苗　最快10月底達群體免疫

▲▼南韓疫情、首爾疫苗接種站。（圖／路透）

▲韓國先前訂定目標9月底完成70%國民，約3600萬人的第一劑接種。（圖／路透）

文／中央社首爾5日綜合外電報導

韓國總統文在寅今天宣布，政府計劃投資2兆2000億韓元（約新台幣537億元）於COVID-19疫苗的研發與製造，目標讓韓國在2025年成為全球前5大相關疫苗生產國之一。

另一方面，韓國中央應急處置本部官員今天表示，預計10月底至11月初可完成全國70%人口施打完整2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，「從而實現群體免疫」。

路透社引述青瓦台報導，鑒於全球COVID-19疫苗供應短缺及交貨延遲，首爾為此成立官民委員會來研究如何擴大韓國相關疫苗生產。

韓聯社報導，文在寅今天主持「K-全球疫苗樞紐建設願景與戰略報告大會」時，宣布上述投資計畫。他並表示，韓國政府將疫苗、半導體和電池列為國家三大戰略技術領域。

▲▼ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲南韓主打疫苗為輝瑞和莫德納。（圖／路透）

文在寅說，韓國除了將大力拓展疫苗研發，還將提供減稅優惠鼓勵投資，並促進關鍵材料、零件和設備的生產及技術自主，建構疫苗產業生態鏈，讓韓國疫苗生產力達到最大化，一方面確保疫苗自主權，同時將韓國打造為全球疫苗中心。

文在寅表示，依照計畫，韓國每年將培育約200名醫學專家、1萬名臨床試驗專業人才和2000名生物製藥人力。

保健福祉部長權德喆另在會議中說，投資資金也將用於支持國產疫苗研發，包括取得信使核糖核酸（mRNA ）疫苗的原始技術。

權德喆指出，有7家韓國藥廠準備讓各自COVID-19疫苗在下半年展開第三期臨床試驗，由SK生物科學公司（SK Bioscience）在這個月打頭陣。

權德喆說：「目前進度領先的候選疫苗是（SK生物科學的）蛋白質疫苗，我們將努力能在明年初配發給民眾施打。」

權德喆還說：「數家韓國企業也已於6月組成mRNA疫苗開發團，目標明年底前研發出一支韓國疫苗。」

此外文在寅表示，他正在尋求擴大相關國際合作，除了打造與德國、英國及其他國家的疫苗夥伴關係，也將吸引外國投資和外國企業加入。

文在寅並提及，5月他與美國總統拜登（Joe Biden ）在雙邊高峰會上同意相關結盟，由美國的疫苗專業技術結合韓國的製造能力。

根據韓國疾病管理廳（KDCA）的統計數據，截至本月4日，韓國5200萬人口僅39.6%已至少接種一劑疫苗，比例遠低於其他富國如新加坡和英國的7成以上；而已接種2劑疫苗的韓國民眾比例更僅14.4%。

不過，韓國中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊今天在例行記者會上表示，原定9月底讓已接種首劑疫苗民眾比例提高到70%的計畫，目前進展順利。

孫映萊說，依照主打的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗以4週為接種間隔來計算，預估大多數已打過一劑疫苗的韓國民眾可在10月底至11月初完成第2劑接種，比政府原定目標11月底提前。

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