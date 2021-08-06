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美股收漲271點　那指、標普締造新高紀錄

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。（圖／路透社）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

數據顯示美國上週初次申請失業救濟的人數進一步下滑後，美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。市場現在將焦點轉向明天將公布的7月份就業報告。

道瓊工業指數上漲271.58點或0.78%，以35064.25點作收。

標準普爾500指數上揚26.44點或0.60%，收4429.10 點。

科技股那斯達克指數揚升114.59點或0.78%，收14895.12點。

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