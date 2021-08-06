美股收漲271點　那指、標普締造新高紀錄

▲美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約5日綜合外電報導
數據顯示美國上週初次申請失業救濟的人數進一步下滑後，美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。市場現在將焦點轉向明天將公布的7月份就業報告。
道瓊工業指數上漲271.58點或0.78%，以35064.25點作收。
標準普爾500指數上揚26.44點或0.60%，收4429.10 點。
科技股那斯達克指數揚升114.59點或0.78%，收14895.12點。
▲美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約5日綜合外電報導
數據顯示美國上週初次申請失業救濟的人數進一步下滑後，美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。市場現在將焦點轉向明天將公布的7月份就業報告。
道瓊工業指數上漲271.58點或0.78%，以35064.25點作收。
標準普爾500指數上揚26.44點或0.60%，收4429.10 點。
科技股那斯達克指數揚升114.59點或0.78%，收14895.12點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響