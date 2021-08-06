大鵰男17cm縮水變5cm！服務人妻慘被「詛咒」　英日韓文怎麼說

記者張靖榕／綜合報導

南非艾伯頓（Alberton）一名私處長達17公分的男性性工作者，一夜在人妻常客家中準備要共度春宵時被她丈夫撞見，甚至被撂下狠話要摧毀他的命根子，沒想到詛咒果然成真，讓他一夕之間變成只有5公分。透過時事新聞介紹應日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，聊到詛咒、咒語等相關單字的用法。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。



南非媒體報導33歲大鵰男平常以一次新台幣7500元的報酬，和人妻進行性交易，但一天兩人坐在人妻床上喝著琴酒調情，卻被長年在外經商突然回到家的丈夫撞見，對方掄了大鵰男一拳，並嗆「你惹錯人了」，要把他的命根子毀掉。

▲大鵰男在被人妻丈夫撞見兩人行為後，自稱因不明原因下體縮水。（示意圖／CFP）



原以為只是氣話，沒想到大鵰男再次檢查自己的下體時竟然發現真的惹錯人，昔日雄偉的「弟弟」，如今只剩下5公分，嚇得趕緊求醫。醫師檢查時表示沒有問題，但事件曝光後一名治療師表示願意無償幫他重振雄風，據了解現在男子已能夠再重新執業，只是不清楚下面現在是幾公分。

《宇宙人外信》本集透過這個荒謬又可憐的故事，向大家介紹相關的英日韓文單字，儘管無從證實大鵰男的下體如何一夕之間縮水，醫師也表示檢查時一切正常，但受到詛咒的傳聞仍在南非不脛而走。

詛咒在英文中稱為「curse」，日文為「呪い（Noroi）」，韓文則是「저주」（Jeoju）。在英文中受到詛咒的概念，向是人處在一個詛咒之下，因此可說「under a curse」。其他單字及用法可以在各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》，或是點擊連結收聽。

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