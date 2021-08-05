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美國再出招！拜登下令延緩遣送「在美港人」　原因曝光

▲▼歐美領導人峰會,拜登。（圖／路透社）

▲,拜登。（圖／路透社）

中央社

美國總統拜登今天簽署備忘錄，延緩在美港人遣送作業18個月。拜登表示，中國嚴重侵蝕香港人權自由，提供自由遭剝奪的港人避風港有助美國區域利益，美對港人支持堅定不移。

面對北京加大對香港打壓，拜登（Joe Biden）今天再次拿出反制作為，指示相關部會將在美港人遣送作業延緩18個月，並允許他們在此期間能在美國工作。

拜登在備忘錄中表示，中國嚴重侵蝕香港人民人權與自由，自去年6月實施「港區國安法」以來，香港警方基於政治動機，依國安法罪名拘捕至少100名反對派政治人物、社運人士和示威者，另有超過1萬名港人被依涉入反政府示威等其他罪名逮捕。

拜登指出，過去一年來，中國持續襲擊香港自治，損害香港僅存的民主程序與制度，對學術自由加諸限制，打壓新聞自由。種種原因足以讓他決定延緩遣送在美港人。

拜登說，美國外交政策是將外交目標與民主價值做結合，並以捍衛民主與推廣人權為中心。他強調，為自由遭剝奪的港人提供避風港，能夠推進美國區域利益，「美國對香港人民的支持堅定不移」。

自1月底上任以來，拜登政府多次以行動回應中共對香港的打壓。

▲▼香港。（圖／cfp）

▲香港。（圖／CFP）

在美中高層3月首次會晤前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）更新香港自治法報告，點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長，引發中國高度不滿。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部7月16日也首度發布香港商業警示，警告美企在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險，並加碼制裁香港中聯辦7名副主任。

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