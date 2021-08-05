市長突咬「選手金牌」被罵爆！網求奧會幫換一面　東奧組委會回應

▲河村隆之一口咬住後藤希友的奧運壘球金牌。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本奪下壘球金牌的20歲選手後藤希友4日回到家鄉，由名古屋市長河村隆之親自會見並頒發感謝狀，不料過程中河村隆之竟然一口咬住金牌，畫面瞬間引發大批日本民眾痛罵，甚至希望東奧委員會能換一面金牌。對此，東奧組織委員會表示，除非獎牌有製造瑕疵，否則都無法更換。

根據日本《讀賣新聞》報導，名古屋市長河村隆之4日接見後藤希友並頒發感謝狀，過程中後藤把自己努力在東奧奪得的金牌象徵性地掛上市長脖子，不料而下一秒他就「脫下口罩並咬住金牌」，舉動讓後藤看了有些震驚，不過最終仍以笑容帶過。

畫面曝光後立刻引發討論，許多日本民眾罵河村隆之此舉太失禮，「太噁心了」、「對選手很失禮」、「很沒常識」等，也有民眾直接打電話到市政府罵人，連包含擊敗楊勇緯獲得金牌的高藤直壽也發文「如果換作是我，可能會哭出來」，甚至有人希望東奧委員會替後藤換一面金牌。

對此，東京奧運暨帕運組織委員會（奧運會）5日表示，有關後藤選手的金牌被咬一事，並未被歸納在可更換新獎牌的對象，目前可更換新獎牌的對象，僅針對「獎牌有製造瑕疵」才可無條件為選手更換，包含個人行為等其他因素，都不屬於可更換的對象。

►新品搶先購！ck one Summer中性淡香水只要799

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘