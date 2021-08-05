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力拼10月底完成！韓國政府喊話「7成國民完成2劑疫苗接種」

▲▼南韓疫情升溫，確診者大多集中在首爾。（圖／路透社）

▲南韓力拼在10月底前，完成7成國民第二劑的疫苗接種。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

疫苗供應商莫德納先前傳出實驗室操作出了問題，恐會影響美國以外的地區供貨問題，導致韓國政府向莫德納採購了4000萬劑疫苗，目前僅到貨110萬劑，不過南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊表示，政府訂定的疫苗接種目標仍順利進行，預計在今年10月底至11月初，韓國7成的國民仍可完成兩劑新冠疫苗的接種。

根據《韓聯社》報導，韓國政府先前訂定的目標為，9月底完成70%國民，約3600萬人的第一劑接種，11月底前完成第二劑接種，達到群體免疫。孫映萊5日在例行記者會透露，政府原訂的計畫正順利推進，考慮疫苗兩劑間需見間隔4周，預計大部分國民可在10月底至11月初完成第二劑接種。

▲南韓主打疫苗為輝瑞和莫德納。（示意圖／路透）

▲ 南韓主打疫苗為輝瑞和莫德納。（圖／路透）

韓國先前原本預計在7月26日起，讓50歲到59歲族群及國家重要行業人員，包括計算機芯片及電子行業，全面接種莫德納疫苗，但因供應問題，莫德納已將原先預計7月下旬到貨的疫苗推遲到8月，讓韓國衛生局只能臨時新增「輝瑞疫苗」來繼續進行接種工作。

南韓近來因為部分品牌疫苗供應即將出現短缺，導致預約情況大亂、接種進度延遲的情況產生，防疫當局即使解釋，與藥商有「保密協議」所以無法掌握下個月到貨數，卻還是被民眾認為是黑箱作業，不應該用保密協議來掩蓋政府訂購疫苗出差錯的事實。

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