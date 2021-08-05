外國女記者「不會開御飯糰」爆紅！　日本小7親拍29秒貼心教學片

▲ 女記者不會開御飯糰，日本7-11拍影片解答。（圖／翻攝自Twitter）



記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運熱烈進行中，加拿大廣播公司（CBC）記者布西斯（Anastasia Bucsis）為採訪赴日，因不會開御飯糰包裝上網求助而意外爆紅。不僅日本網友畫圖、拍影片解答，日本7-11官方推特也特地拍攝解說影片並附上精美步驟圖，再度成為話題。

布西斯上月27日在推特上傳一段影片，拍下自己明明已經小心翼翼，卻還是將御飯糰海苔撕破的過程，因此以日文寫下「請幫幫我」求解正確拆開方法，眉頭緊皺的模樣相當逗趣，馬上就有大批網友留言幫忙。

在眾人幫助之下，布西斯2天後上傳一段23秒影片，畫面中她拿著御飯糰並表示，「OK，讓我們再試一次，謝謝你們」，這次她把握訣竅，終於完美地開包裝，開始享用之前還以日文說道，「好好吃～」推文中則以日文寫下，「謝謝偉大的日本人，你們幫助了我」，影片至今已破250萬次觀看。

日本7-11官方推特經常發文介紹有關產品或品牌的小知識，29日稍晚也發推文表示，「為了海外來的客人，今天要介紹的是完整取出飯糰的打開方式」，以一段29秒影片按部就班地慢慢示範，留言處也附上精美圖片，布西斯先前出錯的第二個步驟更以紅框強調並加上英文解說，讓許多人大讚貼心。

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