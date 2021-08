外國女記者「不會開御飯糰」爆紅！　日本小7親拍29秒貼心教學片

▲ 女記者不會開御飯糰,日本7-11拍影片解答。(圖/翻攝自Twitter)



記者陳宛貞/綜合外電報導

2020東京奧運熱烈進行中,加拿大廣播公司(CBC)記者布西斯(Anastasia Bucsis)為採訪赴日,因不會開御飯糰包裝上網求助而意外爆紅。不僅日本網友畫圖、拍影片解答,日本7-11官方推特也特地拍攝解說影片並附上精美步驟圖,再度成為話題。

布西斯上月27日在推特上傳一段影片,拍下自己明明已經小心翼翼,卻還是將御飯糰海苔撕破的過程,因此以日文寫下「請幫幫我」求解正確拆開方法,眉頭緊皺的模樣相當逗趣,馬上就有大批網友留言幫忙。

Update: I am doing much better

日本の素晴らしい人々に感謝します。あなたは私を助けてくれました。#Tokyo2020 pic.twitter.com/IfjvSPTBB2