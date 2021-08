游到最後一圈「右眼遭肘擊」！20歲泳將終點前2km夢碎　驚悚傷勢曝

▲ 帕多因傷棄賽,無法完成奪牌的夢想。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

2020東京奧運進行中,5日的馬拉松游泳男子10公里項目驚傳意外,英國20歲明星選手帕多(Hector Pardoe)在距離終點只剩2公里時被迫棄賽,因為他的右眼上方遭人重擊,劃出一道驚悚的傷口,一度以為自己失明,與奪牌夢想失之交臂。

帕多向《英國廣播公司》(BBC)說明,「最後一圈時,我的臉被以手肘擊中,我還以為我失去一隻眼睛」,通常他受傷仍會說服自己完成比賽,但當時他的泳鏡掉落,完全找不到,「我什麼都看不見,以為我的眼睛掉進水裡了。」

他馬上向救生員求助,因為他的右眼看不見,「我的眼睛,我的眼睛還好吧?」但救生員沒有給他明確的答案,他也不得不棄賽。後來出現在鏡頭前時,他的右眼周圍明顯瘀青,瞳孔充血。

曾是游泳選手的體育評論員詹姆森(Andy Jameson)事後也在推特分享帕多傷勢的照片,可見他眼皮上有一道極深的傷口,「這太殘忍了,英國的帕多在奧運男子馬拉松游泳比賽快結束時被以手肘擊中眼眶,不得不退出比賽。真煩人,而且他還戴著泳鏡!你已經很努力了!」

考慮到東京的高溫,這場比賽在當地時間清晨展開,最終由德國選手韋爾布羅克(Florian Wellbrock)以1小時48分33秒7的成績摘金,領先銀牌的匈牙利選手拉索夫斯基(Kristof Rasovszky)逾25秒。

Utterly brutal … Great Britain’s @hector_pardoe had to withdraw from the men’s Olympic Marathon Swim (10k Open Water) very close to the end after receiving a forearm smash to the eye socket! Nasty … especially considering he had swimming goggles on! Great effort up ‘til then! pic.twitter.com/3ODAh0LZab