女婿拍美景意外拍到「岳母墜崖瞬間」　妻目睹崩潰：媽媽不要啊

▲婦人失足墜落70公尺懸崖。（圖／翻攝自twitter／milliyet.com.tr）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一名男子近來和家人到山上遊玩，全家人在山間步道散步時，他開心用手機拍下四周美景，卻意外拍下岳母摔下約70公尺高懸崖不幸身亡的驚悚瞬間，還可聽到家人目睹慘案後紛紛發出沉痛叫聲，畫面令人十分心碎。

事件上月底發生在東北部阿爾特溫省(Artvin Province)的Tepekov村，男子沙希納(Kadir Sahiner)當時拿著手機開心在拍山上美景，剛好拍到岳母卡拉德米爾(Pumpul Karademir)好奇走到懸崖邊觀看，妻子艾拉(Ayla)見狀立刻出聲警告，「不要過去，媽，不要過去」，然而卡拉德米爾卻瞬間失足，在所有家人面前跌下懸崖。

警察和醫護人員接到報案後，經過1個小時的搜查終於找到卡拉德米爾遺體，傷心的家人後來從停屍間領回遺體後，於上月30日下午舉行了喪禮。事發現場的影片後來在網路上瘋傳，不過目前尚無法得知當局是否已針對事件展開調查。