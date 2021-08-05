婚禮派對「遊船遭雷擊」喜事變喪事！　17人當場死亡、12人受傷

▲孟加拉婚禮遊船遭雷擊17人當場死亡 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

孟加拉西部一座河濱小鎮日前在舉行婚禮派對時，不幸碰上大雷雨，當時男方的賓客坐在一艘船上準備靠岸躲雨，沒想到在數秒內遭多道閃電擊中，造成船上17人死亡，包含新郎在內共15人受傷。

根據《今日印度》報導，孟加拉西部查佩諾瓦布甘杰區（Chapainawabganj）河濱小鎮希布根杰（Shibganj）4日正在舉辦一場婚禮，當時男方賓客搭乘一艘船準備前往婚禮地點，結果在中午12時左右開始降下大雨，他們決定停靠在岸邊茅屋躲雨，沒想到就在數秒內遭多道閃電擊中，造成船上16人死亡，包含新郎在內共12人受傷。

17 killed due to lightning strike on Padma river bank in #Bangladesh | Sahidul Hasan Khokonhttps://t.co/YCO2ulnznq — IndiaToday (@IndiaToday) August 4, 2021

當地官員表示，死者包含男性12人、女性5人，目前正在協助打撈死者遺體，並承諾會給予死者家屬補償金，也會支付傷者的醫療費用。根據官方統計，孟加拉每年有數百人死於雷擊，光是2016年有200多人遭雷擊死亡，5月單日就有82人死於雷擊，其中大部分都是農民。

另外，孟加拉近日也遭受猛烈的季風雨侵襲，位於東南部的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）連續一週降下暴雨，造成約20人死亡，其中有6人是洛興雅難民。

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