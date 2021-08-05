快訊／東京單日確診破紀錄增5000↑　防疫措施再升級「增加8縣」

▲東京都5日新增的確診人數超過5000，突破新冠肺炎疫情爆發以來的最高紀錄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據NHK最新消息指出，東京都5日新增的確診人數達5042例，這也突破新冠肺炎疫情爆發以來的最高紀錄。目前日本疫情仍舊未歇，政府5日也宣布把「防止蔓延等重點措施」追加8縣，實施時間自8日起至31日止。

匿名消息人士向NHK透露，東京都5日新增的確診人數突破歷史新高，數量達5042例；防疫專家推估，可能有約90％的確診者都是感染Delta病毒，東京單日感染人數，可能很快就會超越一萬大關。

日本現階段採取「防止蔓延等重點措施」的5道府縣，分別是北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣。如今隨著疫情升溫，政府5日也確定追加其他8縣，擴大適用於福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本，實施時間自8日起至31日止。

NHK報導指出，日本過去7天平均單日增加3443人確診，在一個月內暴增7倍，防疫專家認為，「至今沒有經歷過的爆發性擴大感染正在發生。」若按照此感染趨勢，7天的平均單日確診數將在11日達到6129人，兩星期後的18日將超過萬人。

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