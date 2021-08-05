境外移入+5！其中兩人「已打過2劑BNT」無症狀確診

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增11例新冠肺炎9確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，其中境外移入分別從奈及利亞、南非與美國入境，其中有2人為無症狀確診，且有3人已打過BNT疫苗。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞(案15854)、南非(案15855)及美國(案15858、15859、15860)入境，入境日介於7月21日至8月3日。

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奈及利亞個案為40多歲男性，7/21~7/22搭機過程自覺身體不適，入境採檢後即前往就醫並隔離，7/30出院並至防疫旅館檢疫，8/3檢疫期滿採檢，8/5確診，Ct值32.7，因為入境已隔離，無接觸他人，因此無匡列接觸者。

南非及個案為30多歲男性，症狀為流鼻水，接觸者匡列中；美國籍個案則分別為20多歲男性、30多歲男性與60多歲女性，其中30多歲男性有發燒、肌肉痛等症狀，匡列同班機前後旅客11人。餘下兩人則為無症狀確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，南非入境的40多歲男性，有接種過一劑BNT疫苗；美國入境的兩名無症狀感染者，也都在美國接種過2劑BNT疫苗，但回國時都未滿14天，可是還是視為完整接種。