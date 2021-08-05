第5輪莫德納搶手！開放3小時「32萬民眾完成預約」　疫苗剩餘量曝光

▲莫德納疫苗，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第五輪疫苗接種符合資格者共有51.5萬人，今天上午10點開始預約，中央流行疫情指揮中心今日公布最新數據，下午1點為止已經有32萬3,787人完成預約，佔符合預約資格人數62.80%。國內疫苗供貨吃緊，指揮中心也公布目前AZ疫苗與莫德納疫苗剩餘數量。

第五輪將提供莫德納疫苗，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人；接種第二劑則是第一類至第三類孕婦等四類對象，約6.8萬人。這些對象於8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約，預定施打日期則是8月11日至8月17日。

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指揮中心下午公布最新數據，符合預約資格：515,623人，截至下午1點為止，已經有323,787人，短短三小時之內已經有六成二的人預約。

除了第五輪預約，目前第四輪疫苗接種還在進行中，指揮中心昨日已經再配送52.57萬劑給各縣市接種疫苗預約以及國高中教師、補教業者，莊人祥公布目前疫苗所剩數據，中央、地方還有86萬6千9百多劑AZ，莫德納則還有65萬8千萬多劑。

目前掌握的疫苗估計在完成第四輪與第五輪的接種後就所剩不多，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台情況，或高端國產疫苗數量累積情況。

【補充說明】

8/5 10:00 - 8/7 12:00預約接種 (截至8/5 13:00)

符合預約資格：515,623人。

預約人數：323,787人，佔符合預約資格人數62.80%。