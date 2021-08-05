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接觸球拍才2年她奪1金3銀1銅　身障生羽球人生：先學輸才會贏

▲▼ 蔡奕琳獲2020全國身心障礙國民運動會羽球女單冠軍 。（圖／大同大學提供）

▲蔡奕琳揮拍練習 。（圖／大同大學提供）

記者崔至雲／台北報導

東京奧運掀起國人羽球熱。大同大學事經系蔡奕琳從兩年前開始打羽球，從接觸球拍到參加國際賽事，才短短四個月，就一舉奪下1金3銀1銅的好成績。身為國內女子身障羽球的第一強，面對困局，她說「先學會輸，才會贏」，下一個目標是進軍2022亞帕運。

「一上場，就緊張到完全聽不見！」回憶2019年第一次到泰國比賽，她壓力大到耳鳴，聽不見聲音。在巨大壓力之下，她跟拍檔拿下混雙銀牌，接著在中國、日本，各抱回女單銅牌、混雙金牌以及女單銀牌和混雙銀牌。

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▲▼ 蔡奕琳獲2020全國身心障礙國民運動會羽球女單冠軍 。（圖／大同大學提供）

▲蔡奕琳（左二）首次參加亞帕運與拍檔奪羽球混雙銀牌。（圖／大同大學提供）

蔡奕琳說，在這之前，她連發球都不會，「羽球」就是小時候體育課的「揮揮拍子」而已。直到與「軟骨發育不全症協會」的朋友交流，才進入羽球的世界。第一次參加全國會長盃身障羽球錦標賽就拿下金牌，被國家隊教練視為瑰寶，力邀參加四個多月後的國際賽。

面對國家教練的邀請，「當時只覺得真的假的啊？」後來跟家人商量，覺得這是難得機會，決定出賽。距離比賽只剩幾個月，身為羽球新手，她每天練習八小時，終於踏上亞洲帕拉羽球國際賽旅程。

▲▼ 蔡奕琳獲2020全國身心障礙國民運動會羽球女單冠軍 。（圖／大同大學提供）

▲蔡奕琳獲2020全國身心障礙國民運動會羽球女單冠軍。（圖／大同大學提供）

兩年多羽球生涯，蔡奕琳說她變得更有自信、更喜歡自己，連跟家人關係都有所改變。以前超級「省話」，但跟羽球拍檔要一起征戰，溝通非常重要，「怎麼樣把話說清楚、說得別人聽懂」，讓她學會「耐煩」、「有耐心」的與家人互動，是很大的成長。

蔡奕琳關注奧運羽球比賽，看球后戴資穎的金牌爭奪戰，她說滿滿的理解，自己也陷入過「怎麼變化球路，都打不贏眼前對手」的循環；她很佩服男雙金牌得主「麟洋配」李洋、王齊麟，「兩人的溝通和默契」令她非常羨慕。
 

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